靚皮烤鴨出新招　鴨香寶五品匯集五道烤鴨經典

鍾愛粵式烤鴨的賓客別錯過，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理熱銷經典「靚皮烤鴨」，將於2月13日至3月底，推出「鴨香寶五品」套餐，集結了多項經典的烤鴨吃法，包含「靚皮烤鴨附雜糧餅皮」、「芋香臘味鴨架煲」、「津白鴨架豆漿湯」、「桂花冰梅醬鴨腿」、「鴨油炒時蔬」等豐富好料，要讓賓客一飽享鴨的口腹之慾。全套五品約四人份，售價2,023元+10%。

講到頂級粵式烤鴨，聞名遐邇的粵亮廣式料理靓皮烤鴨絕對佔有一席之地，嚴選3公斤的櫻桃鴨，堅持傳統古法添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道繁複程序料理，再以獨家百萬級旋風烤箱恆溫78度烘烤，出爐的烤鴨受熱均勻，每吋鴨皮都酥脆多汁，沾取師傅手工熬煮的梅子酒及蘋果汁所調製的招牌甜麵醬與雜糧餅皮，一口咬下酸甜適口，是許多老饕必吃的招牌美味，而本次「靚皮烤鴨」亦提供客家風味的蜂蜜金桔醬，以及運用14種香料調製的麻辣醬拌入酸菜、橙汁醃漬蘿蔔、爽脆小黃瓜，有別於普通片鴨口味單一，粵亮廣式料理的靓皮烤鴨共附上兩款醬汁、三種配料，帶領賓客體驗鹹、麻、香、酸、甜等多重組合滋味。

除了招牌靚皮烤鴨之外，「鴨香寶五品」套餐搭配的料理四吃還有「芋香臘味鴨架煲」以酥炸的芋頭與油炸鴨架、港式臘味一併煲煮，再加入甜香芋泥使其包覆食材，芋香濃郁而綿密的口感，甜鹹交織令人欲罷不能。「桂花冰梅醬鴨腿」取用油脂豐富、肉質柔軟的烤鴨腿，佐以南港區花桂花調製冰梅醬，結合花香與甜鹹締造層次，滋味細膩雅致。「津白鴨架豆漿湯」則是將鴨身斬件後放入熬製6小時的濃郁濃白豆漿湯中，再加入新鮮大白菜與板豆腐，使湯頭充滿鮮甜香。而「鴨油炒時蔬」是利用烤鴨所滴下來的鴨油，搭配金黃色蒜片大火快炒當季新鮮時蔬，清脆爽口卻仍富有濃濃的鴨油香氣。「鴨香寶五品」需於三日前預訂，請洽訂位專線：02-6615-6528。