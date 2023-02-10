兔年開運走春　趣淘漫旅台北　推『走跳族，喝一SHOT』住房專案

揮別最長年假結束，得益於疫情趨緩帶動國旅人潮倍增，除了飛往鄰國的快閃之旅，既充實又放鬆的國內春遊行程，亦是不少人安排二二八短假期的首選！Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北，延續走春精神，首次合作「時髦雞尾酒品牌- WAT Cocktail」，設計推出「走跳族，喝一SHOT！」主題住房專案，即日起至4/16止每晚2,999元起，翻轉口味想像新嘗試，以亞洲特色風韻調酒結合日式羊羹的酒食搭配創造味覺撞擊，帶上趣淘玩樂指南，走跳板橋在地人氣美食、超好拍打卡景點，加贈飯店活力早餐，期待旅人們打開五感雷達，享受自由探索的玩樂體驗，詳情預訂專線：02-8951-6686。

俗話說：「認識一座城市最好的方法，就是到在地夜市吃美食！」，無論是單車慢騎或徒步漫遊，大抵十五分鐘，即到板橋必訪的湳雅夜市，連在地人都回味無窮的銅板美食：眼鏡仔豬血湯、爆漿小籠包、蚵仔之家，屹立三十年臥虎藏龍的好滋味匯聚於此；不遠處即是頗富盛名的府中算命街，為生活指點迷津，開光兔年好運氣！圍繞飯店則有指標性的新北市政府、娛樂商場和餐廳等場所款待所有時髦潮旅人，從早玩到晚，暢遊新舊交融的城市精彩！ 趣淘漫旅-台北「走跳族，喝一SHOT！」走春住房專案，線上訂房。

《走跳族，喝一SHOT！》 住房專案

即日起至4/16，每晚2,999元起

入住舒適客房乙晚

依房型人數提供「板橋凱撒飯店-自助式早餐」

專案贈送「迎賓伴手禮組」：WAT風味雞尾酒(洛神青梅/檀島凍檸茶，乙瓶口味隨機)、日式羊羹(五種口味，兩款隨機搭配)；雙人房乙份，三人/四人房兩份。

WAT 以「Cocktails. Anywhere, Anytime.」為品牌核心概念，挑戰翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒，與在地調酒師、國外知名調酒師合作，希望讓大家喝到世界各地的特色雞尾酒。WAT目前已推出五大系列調酒「水果味」、「香氣濃」、「氣泡爽」、「欠酒精」、「來找茶」，另外「聯名款」系列則強化品牌雞尾酒高品質的展現，未來還會有更多有創意及有趣地系列陸續推出。WAT融合多元元素，挑戰任何時間地點，認為雞尾酒的多樣性可以讓現代人依照不同的心情去選擇口味，隨時隨地輕鬆喝簡單玩！官網