浪漫情人月 JR東日本大飯店台北推主題餐點及奢華住房專案

春節過後2月14日屬於浪漫情人的節日， JR東日本大飯店台北迎接西洋情人節，不管是偽出國到日本來自仙台的HAYASE日本料理、或是選擇中式浪漫的凱華樓中華料理，如果只想好好放鬆吃喝一番，Brilliant 全日餐廳也推出特色餐點，同時提供適合情人的奢華住房專案，享受最尊榮的服務。

HAYASE日本料理料長郡司行雄(Yukio Gunji)二月情人月推出「梅見懷石」特別料理，以季節白身魚、鰤魚、鰆魚及干貝等特選海鮮食材，本月份套餐特別菜色有「豚肉節分汁」以多種鮮蔬包覆豬五花製作成捲搭配上以豆漿及味噌的椀物，及煮物「鰆魚巻繊蒸」選用鰆魚切成片包上炒熟的雞蛋加入綜合蔬菜絲再一起包裹後進行蒸煮，最後淋上高湯芡，每道菜色在料理長的巧思下賦予料理不同的意境。此外HAYASE日本料理有六個分別可容納2到8名的包廂可供使用，特別推薦「仙台牛涮涮鍋」，以特選鮪魚、季節白身魚及牡丹蝦為生魚片、仙台牛炙燒壽司、喜之次鹽燒、以仙台牛為主的鍋物或可選擇壽喜燒、更有日本宮城縣著名的一見鍾情米製作的鮭魚親子蓋飯等9道精緻料理。

凱華樓中華料理除饕客必吃的黃袍北京烤鴨，2月份特別推出的凱華拔絲有新鮮草莓可供選擇，特別推薦適合情人的套餐有「磐龍宮殿御膳套餐」可品嚐燉花膠、戰釜豬、石斑魚的名門佳餚，「貴妃美容御膳套餐」則有活龍蝦、大漠羊排、干貝豆腐腦等料理、「乾隆延壽御膳套餐」提供松露和牛、龍蝦湯包、霸王鮑魚等養生美食。除此之外，可以放鬆品嚐美食料理的Brilliant全日餐廳，於2月份提供「威靈頓牛排」、「英式烤牛排」、「義大利餃子佐奶油蘑菇醬」、「西班牙海鮮飯」等多款由日籍總主廚特別設計的美食佳餚，更是不能錯過。

情人節住房，特別推薦JR東日本大飯店台北與來自日本東京的Foo Tokyo合作推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，有景隅套房、皇家套房及頂級總統套房等選擇，專案價格為68,000元至128,000元不等。入住溫馨優雅的寬敞套房，坐擁面景落地大窗，專案附贈兩套Foo Tokyo 100%真絲睡衣經典款(每件售價28,200元)、巴黎之花香檳Perrier-Jouët Grand Brut 750ml乙瓶、可享用行政酒廊禮遇，下午5點至7點Happy Hour時段提供啤酒、紅白酒，及特選清酒飲料暢飲，及翌日Brillant鉑麗安全日餐廳早餐兩客，讓旅人有如回家般的感受舒適，體驗頂級奢華的情人浪漫月。