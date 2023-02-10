花材傳情含寓意 一禮莊園為你傳遞心意

情人節買束鮮花花束製造浪漫驚喜，絕對是不可錯過的選擇，一禮莊園將於2月10日至2月14日，在台北六福萬怡酒店一樓開設期間限定商鋪，讓賓客不須提前訂購也能購買到最新鮮花材所設計的浪漫花束，以及各式精巧優美的永生花禮，若提前來電02-6615-6565 #5702預先訂購花束，還可享滿2,500元市區單一地址配送免運費。針對想在飯店過節的賓客則可參考台北六福萬怡酒店「情人節一泊二食」售價6,888元，包含精選紅酒1瓶及The Lounge大廳酒吧「臻情久久」雙人餐，全套餐點含牛排、海鮮雙主菜，並搭配一禮烘焙所推出的2.5吋「草莓玫瑰塔」，此蛋糕亦提供6吋單獨販售，且於2月28日前在酒店用餐，不限金額即可以700元加購帶回家。

多層次包材設計，營造柔美視覺效果

擄獲芳心必備花束，結合花語傳情更到位

一束浪漫柔美的花禮，不僅可以製造幸福驚喜，更可以透過選擇花材賦含寓意為情人傳情，一禮莊園今年設計多款情人節花束，結合各式包裝方式，營造時尚、溫婉兼具的花禮。

「純純一心一意情」以訴說「炙熱愛慕」的艷紅色玫瑰搭配柔軟的白色桔梗與純白滿天星，並使用視覺上更為圓潤的圓葉尤加利點綴，營造自然柔順的效果，再搭配金邊暖色調包裝紙，點亮奢華高雅的氣息，「純純一心一意情」售價1,680元。

「粉色夢境」則以初春為靈感，以漸粉的視覺效果設計，由底端的霧粉色繡球往上延伸玫粉色的厄瓜多爾玫瑰，再加入粉紫色調的紫羅蘭，猶如粉色系的光譜，並以臘梅與圓潤的圓葉尤加利相襯，包裝上採用較為手感捧花的方式，襯托出花朵的份量感，「粉色夢境」售價4,500元。

由別於鮮花著重在花朵生長姿態的柔軟，永生花則強調捕捉下最美的瞬間，「愛誓永恆」永生花束，以紅玫瑰象徵戀人的真心，搭配染黑的永生尤加利、繡球等花材，凸顯出紅玫瑰的耀眼，如同永恆的鑽石般閃耀動人，「愛誓永恆」售價1,980元。

考慮桌上型擺飾的永生花禮，一禮莊園也推出各式以火焰紅、櫻花粉、海洋藍、丁香紫等色系設計的永生玫瑰盆花擺飾，搭配各種精緻花材與緞帶點綴，售價1,680元起，賓客除了可提前預訂花禮，一禮莊園也將於2月10日至2月14日 (週日公休)，在台北六福萬怡酒店一樓的中午時段起，推出期間限定的情人節店舖，除將販售花藝師當日設計的鮮花花束，現場也將提供多款永生花禮供賓客選擇。