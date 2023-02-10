臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.10%　上市股票總市值達48.80兆元

根據臺灣證券交易所統計，2023年2月10日發行量加權股價指數收盤為15,586.65點，較上週(2023年2月3日)的15,602.66點下跌16.01點，跌幅約為0.10%，台灣50指數收盤為12,141.85點，較上週的12,128.74點上漲13.11點，漲幅約為0.11%，寶島股價指數收盤為17,833.75點，較上週的17,848.24點下跌14.49點，跌幅約為0.08%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲3.38%為最大，跌幅以航運類指數下跌3.61%為最大，未含金融類指數下跌5.62點，跌幅約為0.04%，未含電子類指數下跌105.08點，跌幅約為0.59%，未含金融電子類指數下跌89.97點，跌幅約為0.61%。

證交所表示，該週集中交易市場總成交金額為1兆569.72億元，全體上市股票成交金額為9,949.26億元，股票成交量週轉率為1.59%，各產業上市股票交易情形如下：

證交所進一步表示，成交金額前三名為，第一名，半導體類3,667.95億元，占全體上市股票交易金額36.87%；第二名，電子零組件類905.30億元，占全體上市股票交易金額9.10%；第三名，生技醫療類715.16億元，占全體上市股票交易金額7.19%。成交量週轉率前三名產業為，第一名，生技醫療類9.73%；第二名，資訊服務類7.49%；第三名，電器電纜類4.14%。

證交所說，累計今年年初開盤迄今共21個交易日，集中市場總成交金額為4兆3,210.06億元，市場日平均成交金額為2,057.62億元，股票成交量週轉率為6.65%，股票日平均成交量週轉率為0.32%。

2023年2月10日全體上市公司市場總值為新台幣48兆7,971.25億元，較上週(2023年2月3日)市值48兆8,348.96億元減少377.71億元，減幅約為0.08﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)