期交所「112年上半年縱橫期海 Trader就是你－大專院校模擬交易競賽」3/20開賽　即日起接受報名

為使校園年輕人透過模擬交易增進期貨專業知識， 並瞭解交易風險控管之重要性，期交所自2021年起開辦大專院校模 擬交易競賽，去(2022)年兩階段活動共吸引600隊、逾2千位 學生組隊報名參賽，賽況激烈；今(2023)年賡續辦理，活動將於 2月13日至3月10日受理報名，3月20日至5月24日展開競 賽，歡迎大專院校師生踴躍報名參賽。

該活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、 學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊， 每所學校參賽上限為25隊。 競賽模擬交易平台使用期交所虛擬交易所， 行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。 每個參賽隊伍起始資金新臺幣200萬元，競賽商品為期交所4大主 力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨， 並限週契約、近月及次近月契約，其中臺指選擇權限交易價平一定檔 數序列，股票期貨限特定造市標的之近月契約。

這次競賽除賡續「競 賽獎」獲獎條件中須有完整交易四大類競賽商品及繳交心得報告外， 為鼓勵學生積極參與交易，此次提高交易天數須達競賽期間交易日二分之一以上，並調整「 夏普比率」改取至前30名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前 20名，以期降低投機交易策略之使用，並增加風險控管之重要性， 獲頒團體獎金6萬元~6千元，指導老師獎金3萬元~3千元。另持 續鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」 於競賽活動結束後， 自參與交易及繳交心得報告並經審核通過之參賽隊伍隊員(學生)中 隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期交 所訂於2月20日至23日舉辦校園線上講座4場次(北、中、 南及東各1場，優先開放該地區學生報名)，除宣傳本活動外， 將播放輕鬆有趣的防詐騙宣導影片， 強化年輕人防範金融詐騙之風險意識。此外，每場次Q&A交流時段 同學可透過線上會議軟體留言發問，期交所均準備25個7- ELEVEN 100元購物金，提供現場發問及填寫問卷之同學。 線上校園講座請至期交所網站「教育宣導報名及活動專區/112年 上半年縱橫期海Trader就是你－大專院校模擬交易競賽」 報名，欲報從速，以免向隅。

該競賽活動辦法業發函各大專院校並將活動網站專區上線， 或可由期交所官網首頁進行連結。歡迎大專院校師生踴躍報名參賽， 充分發揮在校所學並學以致用，淬鍊期貨操盤及程式交易專業技能， 擴展學習視野。