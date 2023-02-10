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新加坡發現非洲豬瘟　若攜帶豬肉品入境台灣將重罰20萬

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 16:19
新加坡發現非洲豬瘟，若民眾攜帶豬肉品入境將重罰20萬台幣（示意圖／中央社）

新加坡發現非洲豬瘟，若民眾攜帶豬肉品入境將重罰20萬台幣（示意圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）新加坡於7日發現野豬屍體確診非洲豬瘟，若有民眾自新加坡入境須注意，若違規攜帶或郵寄豬肉品進入台灣，將罰款20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，新加坡2月7日於西北部的自然公園發現野豬屍體，且確診非洲豬瘟，並於2月9日向世界動物衛生組織（WOAH）通報，成亞洲第17個發生非洲豬瘟疫情的國家，顯示疫情在亞洲地區持續蔓延。

應變中心提醒民眾，即日起自新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品來臺，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元。外來人口如果不能當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返。另外，如自新加坡郵寄豬肉產品來臺，輸入人也將面臨20萬元之罰鍰，累犯者則重罰100萬元。

豬肉製品包含有豬肉成分的泡麵、肉骨茶料理包、肉鬆蛋捲、含豬肉成分的罐頭等，民眾若要攜帶回台，購買時須注意成分，以免誤帶遭罰。

應變中心說，有鑒於非洲豬瘟傳播迅速，我國已早在108年超前部署，將新加坡在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗。因應邊境開放，入境旅客持續增加，應變中心也機動調整桃園機場手檢區的協勤人力，在確保檢疫安全前題下，順暢旅客通關作業。

應變中心再次提醒國人，臺灣與新加坡間往來頻繁，千萬不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國。
新加坡
非洲豬瘟
豬肉品

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