土耳其強震後100小時 台灣搜救隊費時花19小時救出生還者

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）土耳其強震，我國搜救隊正爭分奪秒，在艱困的環境中協助救災，其中一個成功救援案例，花了近20小時才完成，而日本台灣交流協會今（10）日也分享，台灣派出的救援隊長，就是2011年日本311大地震時台灣隊的老面孔。

根據消防署，歷經了19小時的救援，台灣搜救隊與當地土耳其的隊伍一起克服了倒塌建築物中侷限空間作業的困難，破壞建築結構體、利用支撐技術，並隨時監測受困者的生命徵象，今日13時將1名35歲女性從被柱體擠壓變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物中救出。傷者意識清楚、生命徵象穩定，令人振奮。

消防署指出，這是強震100小時後，台灣搜救隊救出第2名生還者。今天和我國合力救援的的土耳其人員，就屬23年前921震災時，來台救災的 AKUT搜救隊。

根據中央社，1999年921大地震隔天，土耳其AKUT搜救隊就抵達台灣，於震後50小時救出彰化廖姓婦人。隊員回憶，當時廖女受重物壓迫許久，獲救第一時間其實已決定等死，不願被救，在土耳其隊員好說歹說下，才讓她重燃求生意志。

另外，日本台灣交流協會今日在臉書發文分享，發現本次台灣派至土國的救難隊隊長黃博村，正是2011年311東部大地震後，率隊前往日本救災的同一人。想到當時台灣給予日本的許多幫助，協會日本同仁看到他再次出馬，不禁熱淚盈眶，盼台日兩國救難隊員，能順利、平安歸來。



台灣救難隊透過生命影像探測器發現受困者（圖／消防署臉書）