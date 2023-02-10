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水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感　WHO示警：不排除發生人類大流行

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 15:19
全球H5N1高原性禽流感疫情嚴重，WHO於8日警告全球，要密切監視哺乳類間的傳染情況。(示意圖/pixabay)

全球H5N1高原性禽流感疫情嚴重，WHO於8日警告全球，要密切監視哺乳類間的傳染情況。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）從去（2022）年底起全球H5N1高原性禽流感疫情嚴重，幾乎在候鳥遷徙路徑上的國家無一倖免，WHO世界衛生組織於8日（本週三）警告全球，要密切監視哺乳類間的傳染情況，防止對人類健康造成進一步威脅。

受極端氣候及候鳥遷徙影響，2022年起國際爆發大規模高病原性禽流感疫情，依據國際糧農組織報告，去年至2023年2月，全球共發生5千7百多起高病原性禽流感案例，其中H5N1高病原性禽流感即占了97%。

除了禽鳥外，國際上更發生多起哺乳類動物感染H5N1禽流感病毒，去年10月西班牙一間養殖場內出現大量水貂染疫而死亡的情況；南美洲國家祕魯日前發生近600頭海獅莫名死亡事件，經有關單位檢驗，初判是感染H5N1禽流感。

疫情除了在美洲、歐洲延燒，台灣、韓國和日本同樣位在候鳥路徑上游，去年迄今年2月8日，國內高病原性禽流感禽場案例計72例，韓國從去年10月起截至今年2月8日，發生93例禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感；日本則有111例，創日本禽場案例數新高。

世界衛生組織秘書長譚德賽8日在全球公共衛生情況的例行記者會上示警，全球應密切監視哺乳類間的傳染狀況，雖然目前人類感染禽流感的風險低，仍必須有所警覺和因應措施，並呼籲民眾不要任意觸摸野生動物。

譚德賽說，H5N1禽流感病毒在家禽、野生動物間廣泛傳播已有25年，但最近還蔓延至許多哺乳類動物，例如水貂、水獺、浣熊、狐狸和海豹也出現通報感染病例，我們需要密切監測。

人類首例感染禽流感案例發生在1996年，一名英國男性在打掃鴨舍後感染，隔年在香港則出現第一例死亡個案，爾後都只有零星病例，且幾名病患皆是與受感染的鳥類有密切接觸。

譚德賽強調，儘管這種病毒不會輕易傳染給人類，但我們不行一直如此樂觀，仍要做好因應措施。不排除未來會造成人類大流行，因此密切的監測是至關重要。

他建議民眾發現死亡、生病的野生動物時不要任意碰觸，應該要立即通報政府有關部門以監測進一步狀況。

他說，禽流感可能會導致未來的大流行，因此對人類健康構成持續威脅，因此強有力的疾病監測仍然至關重要。

此外，WHO也將持續與藥商聯繫，確保發生最糟情況時，能提供全球疫苗或抗病毒藥物來遏止疫情擴散。

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世界衛生組織

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更新時間 : 2023-02-10 16:15 GMT+08:00

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