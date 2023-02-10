泰國、日本遊客取代了中國　南韓明洞商圈逐漸復甦

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓明洞商圈以往總是充滿著外國遊客，其中尤其以中國遊客占最多數，但自從2016年中國祭出「限韓令」後，中國遊客大幅減少，再加上2019年開始新冠肺炎疫情爆發，明洞商圈變得門可羅雀，店家出現倒閉潮。而近日疫情趨緩，各國國境漸開，明洞商圈也開始活絡了起來。

然而，南韓為防堵中國疫情擴散至南韓境內，近期針對中國實施高強度入境防疫措施，中國網友們也不滿地高喊著「NO韓國」，因此中國遊客數不比以往，明洞商圈不再是充滿著中國人，遊客國籍開始變得多樣化。

韓媒朝鮮商業實際走訪了一趟明洞，根據報導，一名明洞化妝品店店員表示，最近最常見到的顧客多來自東南亞及日本，附近的化妝品店也多了許多泰語及印尼語的員工，用中文對話的情況反而變得很少。

根據韓國觀光公社，南韓去年12月的外國遊客數為53萬9千人，與去年同期相比增加了498.2%，而在這些遊客中，為數最多的為日本遊客，達8萬4千人，佔全體的15%；第二多為泰國遊客的4萬1千人，與2020年同期的804人相比，增加了5002%。

中國遊客的占比數與以往相比則大幅減少，去年12月訪韓的中國遊客為2萬7千人，僅佔全體總數的5%。然而，在新冠肺炎疫情爆發前的2019年12月，全體外國遊客145萬6千名中有50萬8千名為中國遊客，相當於35%。

銷售K-POP周邊商品、主要客群為外籍遊客的店家表示，約於去年中秋節前後開始出現了外國遊客，當時的白人遊客較多，而在新年過後，日本及東南亞國家的遊客則佔絕大多數。

報導中也說道，根據當地房仲業者表示，隨著外國遊客的回流，最近也不斷地有人在詢問店面租賃問題。另外根據南韓房地產院統計，去年第四季明洞小型商店的空置率為21.5%，與去年第一季度的42.1%相比，一年內就下降了一半。

明洞商圈附近的房仲業者也表示，記者採訪當天也接到了地鐵明洞站出口右側巷子的空房諮詢，該商家們也都已簽約，即將進行店面裝修工程。業者也說道，新進商家多為外國人愛買的化妝品，以及品質好的韓國服裝品牌。

報導指出，近期有許多品牌的大型賣場入駐明洞商圈。不僅愛迪達（Adidas）開設了2層樓旗艦店，ABC Mart及Shoemarker等鞋店都在明洞推出了新店面，FIFA及UFC也預計在今年上半年於明洞開設旗艦店。