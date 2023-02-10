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2/10台灣增19,309例COVID-19本土個案 40多歲女呼吸困難、咳嗽 確診當天過世

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 14:17
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增19,629例COVID-19確定病例，其中本土個案增19,309例，較上週五(25,104)少5,795例，減少約23.1%；另有及320例境外移入，確診個案中新增70例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,309例本土病例，為8,693例男性、10,609例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(3,800例)，桃園市(2,281例)，臺中市(2,278例)，高雄市(2,231例)，臺北市(1,777例)，臺南市(1,614例)。

今日新增70例本土病例死亡個案，為29例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月17日至今(2023)年2月6日，死亡日期介於今年1月7日至2月7日。

死亡個案中包含兩例特殊個案，皆為40多歲、有慢性神經系統疾病且長期臥床的女性。指揮中心表示，第一例曾接種3劑新冠疫苗，1月31日因呼吸困難、咳嗽於機構快篩陽性確診，有當日病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

第二例女性未接種新冠疫苗、有高血壓病史，2月4日發燒，5日因呼吸喘、血壓及氧氣濃度偏低至急診檢查新冠確診併雙側肺炎，住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，6日病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克、泌尿道感染。

2/10台灣增19,309例COVID-19本土個案 40多歲女呼吸困難、咳嗽 確診當天過世2/10台灣增19,309例COVID-19本土個案 40多歲女呼吸困難、咳嗽 確診當天過世

指揮中心說明，今日新增320例境外移入個案中，為134例男性、186例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月10日至2月8日。

據統計，截至目前國內累計9,773,627例確診，分別為51,436例境外移入、9,722,137例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,964例COVID-19死亡病例，其中16,943例本土，另21例為境外移入。

2/10台灣增19,309例COVID-19本土個案 40多歲女呼吸困難、咳嗽 確診當天過世
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