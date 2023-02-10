〈時評〉中國提高接待夏立言規格 結果不必太期待

國民黨副主席夏立言訪問中國，首先由新任的國台辦主任宋濤在北京釣魚台國賓館接見，規格明顯比上次高出許多，這背後可能有兩項主要原因，其一是宋濤想要多與台灣人士接觸，其二是中國有意了解國民黨內部情勢，尤其是2024年總統大選的情況。

夏立言去年訪問中國，中國正對台灣密集展開軍演，時值兩岸關係敏感時刻，對岸只安排海協會長張志軍在江蘇昆山接見，但這次顯然較重視夏立言的到訪，不僅由宋濤親自出面接待，地點還安排在釣魚台國賓館。過去，只有連戰、吳伯雄擔任國民黨主席時，才安排在這個地點與時任中共總書記的胡錦濤會晤，後來習近平上任後總書記後，接見當時的國民黨主席洪秀柱、朱立倫的地點，則是安排在人民大會堂。

會有這樣的轉變，其一是宋濤本人的因素。宋濤非外交背景出身，不過從政以來，工作內容都與外交有關，從基層一路爬升到中國外交部副部長，再轉任中央外事辦副主任，後來又成為中共中央對外聯絡部部長。

宋濤主要工作都是負責政黨外交，包括習近平出訪北韓、越南、古巴等這些國家，他過去對台灣涉獵不深，但非常熟悉國際事務，這也符合接下來的共產黨與台灣政黨外交進展。除了國民黨外，台灣民眾黨也是另一個選項，此外，美中台互動過程中，也需要更多的國際宣傳。

但畢竟宋濤對台灣不是那麼熟悉，過去也沒有大量接觸台灣人士，所以當他就任國台辦主任後，一直積極接觸台灣各界，目的是建立自己和台灣方面的關係，因此，宋濤這次願意與夏立言會面，就不會令人太意外。

其次，明年就是台灣總統大選，各政黨今年都即將展開提名工作，國民黨內有黨主席朱立倫和新北市長侯友宜蠢蠢欲動，還有三年前入黨又退黨的鴻海集團創辦人郭台銘，何況民眾黨主席柯文哲也積極備戰2024。

中國要掌握總統大選情勢，必須先了解國民黨內部情況，以及未來可能發展，包括是郭台銘的可能性，或是「藍白合作」的可能性。最重要的是，這幾人的兩岸論述是否繼續支持「九二共識」的立場。如今，剛好透過夏立言的到訪，可以初步掌握國民黨的思維與規畫。

若是了解中國這次為何重視夏立言，那台灣對夏立言的訪中一行也就不必有任何期待。