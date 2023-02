土耳其強震 建築物如糖果屋塌毀 怎如此不堪一擊？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)土耳其6日清晨發生芮氏規模7.8百年強震,數小時後又遭7.5餘震襲擊,已在土耳其與敘利亞兩國奪走2萬條人命,死亡數字上修是必然。一幕幕屋舍夷為平地的畫面,令人驚心之餘,也不免納悶,現代建築物怎會如此不堪一擊?咎其根本,先天不足,後天不良,是導致建築物如糖果屋般崩塌的原因。

經濟學人指出,就先天地理條件而言,土耳其坐落在板塊聚集地,本就是地震活躍帶。位處安納托利亞板塊(Anatolian plate)之上的土國,被四塊板塊擠壓。東南有阿拉伯板塊(Arabian plate)往西北推,北有歐亞板塊(Eurasian plate)向東南推,西方是愛琴海板塊(Aegean plate),南方是非洲板塊(African plate),地震之多可想而知。

除了地震規模大、深度淺,後天的建築法規鬆散加上貪污舞弊,更構成了災難的完美條件。

根據BBC,土耳其於2018年更新建築法規,要求地震頻仍地區使用最高品質水泥、以鋼筋強化、樑柱的分布配置要能抵銷震波。照理來說,新大樓理應符合規範。

然而,震災後,社群媒體上充斥著土國建築物轟然倒塌的影像,其中不乏近年完工者,包括去年才蓋好的公寓。有人截圖當時建案廣告,標榜「完全符合最新防震法規」,採取「一流建造工法與材質」,但在本次大地震中,幾無招架之力。

1999年,土耳其西北Izmit市發生7.4地震,造成19,000人罹難。在一連串哀難後,土耳其加嚴了法規,但修法是一回事,能否確切執行又是另一回事。

倫敦大學學院緊急事件管理專家David Alexander表示,土耳其災情,部分肇因於現有建築物鮮少強化,新建物也未能確實遵守法規。舉例而言,南部Adana市的一幢倒塌建築物,25年前就曾在地震中受損,卻未能翻新加固。

建物因使用目的、地點危險性的不同,而有不同的安全標準。地震是家常便飯的日本,就訂定了三種耐震工法:一、基礎結構牆強化,建物仍可能劇烈搖晃與部分受損。二、阻尼(damping)法,可降低搖晃幅度。三、最貴的方案,將建物與蓋在能吸收衝擊的巨型結構上,地動時便可減緩晃動力道。

反觀土耳其,其非但沒有強化執法,還公然縱容非法情事。根據BBC,土國政府不時會推出「工程赦免」(construction amnesties),講白了就是針對未能取得安全許可的建築物,只要付一筆款項,就能過關。

根據官方數字,土耳其南部重災區,高達75,000棟建物曾獲得赦免。甚至就在本次地震發生前幾日,土耳其媒體報導,國會正準備審議一項新法,讓新建案可擴大享受「免死金牌」。

批評人士早就警告,此一措施恐在強震來襲時釀成重大災情。地質學家Celal Sengor今年稍早曾痛批,在斷層遍布的國家通過這類赦免法,這簡直是一種「犯罪行徑」。

2020年,西部Izmi省大地震後,BBC就曾報導當地有高達67萬2,000建築物受惠於赦免措施。該報導也提及,2018年,土耳其竟有半數建築物(1,300萬棟)都違反法規。

