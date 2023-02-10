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土耳其強震 建築物如糖果屋塌毀 怎如此不堪一擊？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 11:51
土耳其7.8強震，南部城市Gaziantep災區（圖／美聯社）

土耳其7.8強震，南部城市Gaziantep災區（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）土耳其6日清晨發生芮氏規模7.8百年強震，數小時後又遭7.5餘震襲擊，已在土耳其與敘利亞兩國奪走2萬條人命，死亡數字上修是必然。一幕幕屋舍夷為平地的畫面，令人驚心之餘，也不免納悶，現代建築物怎會如此不堪一擊？咎其根本，先天不足，後天不良，是導致建築物如糖果屋般崩塌的原因。

經濟學人指出，就先天地理條件而言，土耳其坐落在板塊聚集地，本就是地震活躍帶。位處安納托利亞板塊（Anatolian plate）之上的土國，被四塊板塊擠壓。東南有阿拉伯板塊（Arabian plate）往西北推，北有歐亞板塊（Eurasian plate）向東南推，西方是愛琴海板塊（Aegean plate），南方是非洲板塊（African plate），地震之多可想而知。

除了地震規模大、深度淺，後天的建築法規鬆散加上貪污舞弊，更構成了災難的完美條件。

根據BBC，土耳其於2018年更新建築法規，要求地震頻仍地區使用最高品質水泥、以鋼筋強化、樑柱的分布配置要能抵銷震波。照理來說，新大樓理應符合規範。

然而，震災後，社群媒體上充斥著土國建築物轟然倒塌的影像，其中不乏近年完工者，包括去年才蓋好的公寓。有人截圖當時建案廣告，標榜「完全符合最新防震法規」，採取「一流建造工法與材質」，但在本次大地震中，幾無招架之力。

1999年，土耳其西北Izmit市發生7.4地震，造成19,000人罹難。在一連串哀難後，土耳其加嚴了法規，但修法是一回事，能否確切執行又是另一回事。

倫敦大學學院緊急事件管理專家David Alexander表示，土耳其災情，部分肇因於現有建築物鮮少強化，新建物也未能確實遵守法規。舉例而言，南部Adana市的一幢倒塌建築物，25年前就曾在地震中受損，卻未能翻新加固。

建物因使用目的、地點危險性的不同，而有不同的安全標準。地震是家常便飯的日本，就訂定了三種耐震工法：一、基礎結構牆強化，建物仍可能劇烈搖晃與部分受損。二、阻尼（damping）法，可降低搖晃幅度。三、最貴的方案，將建物與蓋在能吸收衝擊的巨型結構上，地動時便可減緩晃動力道。

反觀土耳其，其非但沒有強化執法，還公然縱容非法情事。根據BBC，土國政府不時會推出「工程赦免」（construction amnesties），講白了就是針對未能取得安全許可的建築物，只要付一筆款項，就能過關。

根據官方數字，土耳其南部重災區，高達75,000棟建物曾獲得赦免。甚至就在本次地震發生前幾日，土耳其媒體報導，國會正準備審議一項新法，讓新建案可擴大享受「免死金牌」。

批評人士早就警告，此一措施恐在強震來襲時釀成重大災情。地質學家Celal Sengor今年稍早曾痛批，在斷層遍布的國家通過這類赦免法，這簡直是一種「犯罪行徑」。

2020年，西部Izmi省大地震後，BBC就曾報導當地有高達67萬2,000建築物受惠於赦免措施。該報導也提及，2018年，土耳其竟有半數建築物（1,300萬棟）都違反法規。

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