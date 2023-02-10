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台灣灣聲樂團首屆國際音樂大賽開跑！初選採線上報名總獎金126萬

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 12:11
（圖／灣聲樂團）

（圖／灣聲樂團）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)灣聲樂團第一屆國際音樂大賽-弦樂四重奏將於 7 月登場，總獎金126萬，初選將至3月底截止。

由宏碁創辦人施振榮擔任後援會會長的灣聲樂團，首次舉辦音樂大賽，以台灣音樂及台灣作曲家內容為比賽項目，評審團由Patricia Shih、Nikita Pogrebno、曾耿元、梁建楓、鄭立彬、薛志璋、李宜錦、黃維明、吳庭毓、蘇顯達等國際知名演奏家、指揮家組成，將藉由三階段賽制及網路直播分享精彩的賽程。

樂團秉持「家己的聲．世界來聽」，首次舉辦國際性的古典音樂比賽，所有曲目皆以台灣素材之創作、以及台灣作曲家之作品為限，決賽特邀台灣作曲家王敏玲創作《蝶戀》(2023 委託創作曲目)，以及台灣作曲家王鈺淩創作《生肖嘉年華》(2023 委託創作曲目)作為此次第一屆灣聲國際音樂大賽-弦樂四重奏之決賽指定曲目。

報名方式分為兩組，18歲以下青少年組，2005年7月19日(含)以後出生，及年齡不限的社會組，台灣區選手青少年只能擇一組參加；比賽分三階段進行，初選自即日起至3月31日止採線上報名，複賽、決選階段以現場演奏方式評選，複賽日期為7月19日及20日，決賽將於7月21日登場，比賽地點為台北藝術大學音樂廳。
施振榮
灣聲樂團

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