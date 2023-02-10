台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府 9 日發布總統令，任命劉得金為國家安全會議副秘書長，2月15日生效。新任副秘書長劉得金在美國不同時期接受軍事與國安教育及訓練，返台服役至去年6月退伍並任國家安全研究員，他近日接受媒體訪問時指出，中共要發動戰爭很簡單，但若想要結束戰爭則十分不容易，「可能戰爭還沒結束，共產黨政權就結束了。」

總統府發言人林聿禪今 (10日) 表示，劉得金在國軍歷練完整，嫻熟國土防衛作戰規劃、專精部隊管理與訓練、熟悉敵情蒐集與研判，定能襄助總統及國安會完成全面防衛動員整合及全民兵役改革制度等工作。因此，總統期許劉得金全力以赴，加速推動國防革新任務、鞏固國安重點任務落實。

出生新竹，劉得金在美國接受過軍事與國家安全教育訓練。畢業於陸軍軍官學校53期，並結業於美國陸軍步兵學校高級班、美國國防大學國防工業碩士及國際軍官班、美國哈佛大學國家暨國際安全班。劉得金是在去年6月退伍，目前擔任國防安全研究院資深研究員。

中央社報導，劉得金也是斜槓作家，在公務之餘以「金戈」為筆名撰寫小說與散文，也會撰寫軍事戰略與評論等文章。

劉得金日前在接受《客新聞》、《講客廣播電台》專訪談及兩岸情勢，以及分析台灣在全球戰略布局中的角色丶國人面對中國武力威脅下應保有的態度及立場。他指若中國以武力犯台，「可能戰爭還沒結束，共產黨政權就結束了」。

在兵役問題上，劉得金接受《客新聞》專訪時強調，「自己國家自己救，是生活在中華民國台灣的人必要有的共識」，最主要是如何設計訓練，不要做無謂的訓練，讓役男感覺浪費人生，這樣一方面無法滿足國防部需求，另一方面也無法說服役男。他認為訓練應該要以任務導向（Mission Oriented）為主，「與任務沒關係的訓練是沒意思的訓練，通通要拿掉，特別是敵情威脅之下，這樣才有說服力。」

劉得金指出，中國要打過來的訊息這麼多年來都沒有間斷，每個人從小聽到大難免會有些疲倦，儘管中國是否攻台由不得我們，但發動一場戰爭需要前期準備工作，預警與防衛國家的工作就交給國軍，「我們大家能做的就是提升內部韌性，不用被太多的政治情緒綁架。」

劉說，對於中共，「發動戰爭很簡單，但若想要結束戰爭則十分不容易，可能戰爭還沒結束，共產黨政權就結束了。」