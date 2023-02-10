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《白日青春》強勢問鼎香港金像獎　黃秋生看好4度奪帝　幽默透露真實感受

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 10:15
以特殊難民題材細膩刻劃香港隱祕暗角的《白日青春》將於3月31日上映。（采昌國際多媒體提供）

以特殊難民題材細膩刻劃香港隱祕暗角的《白日青春》將於3月31日上映。（采昌國際多媒體提供）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）香港電影《白日青春》繼去年榮獲金馬獎三項大獎肯定成為最大贏家之後，如今再下一城，入圍金像獎四項大獎，也是男主角黃秋生第五度問鼎金像獎影帝，他在開心之餘也坦言：「有點壓力」。而導演劉國瑞喊話台灣影迷：「上映要支持」！

香港電影年度盛事「第41屆香港電影金像奬」，昨（9）日下午公佈入圍名單。被譽為「年度最好看香港電影」的《白日青春》，繼去年成為金馬獎最大贏家之後，更接連獲得香港電影評論學會大獎「年度推薦電影」之一；如今更入圍第41屆香港電影金像獎，包含最佳編劇（劉國瑞）、最佳男主角（黃秋生）、最佳新演員（林諾）、新晉導演（劉國瑞）等四項大獎。

這也是新科金馬影帝黃秋生繼《八仙飯店之人肉叉燒包》、《野獸刑警》、《葉問：終極一戰》、《淪落人》之後，第五度問鼎金像獎影帝，如果獲獎將是第四度奪得影帝。談到入圍感想，黃秋生不改幽默本色說，入圍當然很高興，開心得像是辦喜宴一樣，但辦喜宴又要花很多錢，所以呢，就有點壓力。

不僅如此，本片也是導演劉國瑞與童星林諾首度入圍。劉國瑞更一次獲得「最佳編劇」與「新晉導演」兩項提名，他一聽聞消息便立刻表示：「我所擁有關於電影創作的知識和想法，都是香港這座城市帶給我的。可以得到香港電影金像獎的提名肯定，對我來說是個莫大的榮幸。

他還說，作為一個移民，我把自己在香港十幾年的感受都放進這個電影裡。」他更同時與台灣觀眾喊話：「希望《白日青春》上映時，香港和台灣的觀眾可以支持這個描述異鄉人的電影。」

而在片中與黃秋生有諸多對手戲的南亞裔素人演員林諾，首度演出就獲得一生一次的「最佳新演員」提名，目前正身處巴基斯坦的他，接獲入圍後也興奮表示：「沒有想過我會再獲提名金像獎，很開心得到提名！」

以特殊難民題材細膩刻劃香港隱祕暗角的《白日青春》將於3月31日上映，故事描述在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」，意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的「莫青春」、本名「哈山」的巴基斯坦難民男孩。不同種族、沒有血緣關係的兩人，在這段公路逃亡的旅程中交織出宛如父子般的特別情誼。

《白日青春》強勢問鼎香港金像獎　黃秋生看好4度奪帝　幽默透露真實感受

《白日青春》強勢問鼎香港金像獎　黃秋生看好4度奪帝　幽默透露真實感受黃秋生在《白日青春》飾演與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」，意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的「莫青春」、本名「哈山」的巴基斯坦難民男孩。（采昌國際多媒體提供）
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更新時間 : 2023-02-10 12:32 GMT+08:00

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