打臉中國 美國指間諜氣球可攔截敏感情資

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）白宮9日表示，在美國領土飛越多時的中國間諜氣球，上頭裝載了蒐報裝備，屬於中共針對40多國進行的空中偵察計畫。這是官方首次就氣球事件將矛頭指向中國軍方，正式打臉所謂的「民用」氣球之說。

美聯社報導，透過美國U-2偵察機的影像可見，氣球裝有蒐集情資的高科技裝備，包括多個天線，可攔截敏感情資訊號，五大洲上空都曾出現，是解放軍授意所為，氣球的製造商與軍方有絕對的關係。軍方並稱，大概知道中國在探查什麼，但細節屬機密，不便對外說明。

事件發生後，中方一再辯稱是氣象科研用氣球偏離航道，9日還反咬美方的指控是一種「資訊戰」伎倆，美國國防部的聲明，駁斥了此一說法。

總統拜登（Joe Biden）捍衛美國擊落氣球的做法，指其侵入領空、違反國際法，但強調並非重大安全漏洞。國會則一致通過（419票-0票）譴責中國「公然侵犯」美國主權的行徑，還忝然試圖以指控掩蓋其情資蒐報活動。不過共和黨仍撿到槍，批拜登應及早射下氣球。

美中關係之緊繃，從雙方的軍方互動可見一斑。上週六（4日），美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）致電中國國防部長，欲討論氣球一事，卻遭拒接。當天，美軍待氣球一出海（南卡羅來納州大西洋岸），就將之擊落。

根據不具名的美國聯邦調查局（FBI）幹員，部分氣球殘骸已送FBI位在維吉尼亞州的實驗室，包括氣球頂罩、布線、一小部分電子裝置，要確切釐清氣球的意圖、如何運作，為時尚早。

打撈仍在持續，但9日因海象不佳暫時停止。官員稱，部分殘骸甚為完整，有的有英文字樣，但不確定是美國製造或其他英語系國家，但較高科技的裝置則沒有任何標示。



F-22戰機發射飛彈擊落氣球（圖／美聯社）



美國海軍打撈氣球殘骸（圖／美聯社）