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南台灣衛武營瘋迷莫札特　24小時不間斷沉浸古典樂

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/10 09:27
南臺灣室內樂協會音樂家演出。(攝影 林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供)

南臺灣室內樂協會音樂家演出。(攝影 林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 衛武營從莫札特600多部作品挑選出經典作品，將於明（11）日起連兩天帶來不間斷的24小時演出。

衛武營今年再度舉辦《瘋迷24莫札特》，活動包含20場音樂會、6場講座及1部電影；演出音樂家和團隊逾300人，包括國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、南台灣室內樂協會等，三大活動場地為音樂廳、表演廳、音樂廳3樓大廳；另外，2場講座從經典莫札特暖身，內容從此次演出曲目出發，介紹莫札特的作曲手法以及他在不同樂種的貢獻。

衛武營藝術總監簡文彬表示，莫札特是讓人猜不透的音樂天才，樂曲既純淨又帶有靈性，但他的書信、樂譜卻有平易近人的一面，有時候看來蠻不在乎，事實上他的在乎全部寫進音樂裡。去年的《瘋迷24舒伯特》，共有200位朋友完成24小時不間斷的挑戰，期待今年能突破紀錄。

音樂廳首場演出，以莫札特剛搬至維也納，展開十年輝煌創作旅程初期的作品c小調彌撒曲開始，在人聲和器樂結合的恢弘樂音，開啟此次24小時莫札特音樂盛典。接續6場【管絃樂系列】以及穿插其中的【琴迷莫札特－爵士午夜場】和2場【獨奏曲集錦】。【管絃樂系列】的交響曲是莫札特最晚期的6首，當中第35號《哈夫納》、第36號《林茲》、第38號《布拉格》，描繪莫札特悠遊歐洲各地的快意人生，第39號、第40號、第41號《朱彼特》則是在3個月內一起完成，展現作曲家超脫古典框架的宏大態勢，奠定浪漫時期基礎。

【莫札特 Talk & Show】帶來4場半小時室內樂演出和1場講座，讓大家輕鬆自在與莫札特相遇並轉換心情。深夜時分還有勇奪8座奧斯卡獎的電影《阿瑪迪斯》，陪觀眾一路到天明。

《瘋迷24莫札特》規劃三種套票，24小時一票到底音樂廳票價為1,000元，表演廳一票到底票券和兩廳一票到底套票已完售。無法全程參與的樂迷，還有音樂廳400元的時段票可選擇，時段為16:30-24:00、00:30-09:30、10:00-17:00。

活動將於11日至12日從黃昏、深夜、日出、日落連續24小時，詳情請至官網查詢。
衛武營
莫札特

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更新時間 : 2023-02-10 12:32 GMT+08:00

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