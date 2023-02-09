普立茲得主控美國策劃北溪管線爆炸事件 白宮否認、俄國討說法

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國資深記者、普立茲獎得主赫希（Seymour Hersh）近日披露，美國為去年9月北溪管線（Nord Stream）爆炸事件的幕後黑手。新聞一出，俄國要求國際介入調查，白宮及中情局嚴正否認。

連接俄羅斯和德國的北溪1號和2號天然氣管線去年9月底因爆炸受損，造成4處洩漏點，丹麥專屬經濟區、瑞典專屬經濟區內各有2處。儘管瑞典、丹麥和德國當局的調查，目前皆未將責任歸咎於任何一方或國家，但西方陣營認為是俄羅斯的手筆，對莫斯科當局越發不滿。

然而赫希近日在Substack發布報導指出，該事件實為去年6月拜登（Joe Biden）下令，美國海軍潛水員在挪威當局協助下，趁2022年6月北大西洋公約組織（NATO）演習期間潛入波羅的海（Baltic Sea），於北溪天然氣管線上放置可以遠程引爆的炸藥裝置，並於9月將其引爆。

赫希指出，拜登秘密炸毀北溪管線，一來剪斷俄國向歐洲販售天然氣獲得數十億美元的管道，二來也是認為北溪管線是俄國施壓德國與西歐，削減對烏克蘭承諾的途徑。

報導引述俄烏戰爭爆發前兩週，拜登放話店開戰將不允許開通北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）為據，知情人士指出，拜登的高階國安顧問早在2021年12月，就因應俄國侵略烏克蘭的方案中提出破壞北溪管線的構想，並由中情局負責制定具體計畫。

對此，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森斥報導內容「純屬捏造」；中央情報局（CIA）亦表示該報導「從頭到尾都是虛構」；被指控協助行動的挪威，則由外交部出面反駁，稱「這些指控並非事實」。

俄國國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）則是呼籲，「公布的事實應成為國際調查基礎，以將拜登及其同夥繩之以法」，且美國應「賠償給受恐怖攻擊影響的國家」；俄國外交部今日亦回應，要美國說清楚在該起事件中所扮演的角色。