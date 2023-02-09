西洋情人節有違傳統價值 印度政府：抱人不如抱牛

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2月14日西洋情人節將至，受夠了當街放閃曬恩愛的行為，印度政府部門竟要民眾用另類方式慶祝節日，摒棄浪漫活動，不抱愛人，改抱牛。

美聯社報導，印度動物保護福利委員會（Animal Welfare Board of India）8日表示，「擁抱牛隻可帶來情感上的滿足，增加個人與集體的幸福。」

牛在印度教中有著崇高地位，在虔誠的教徒眼裡，西洋情人節有違印度傳統價值。近年來，不時傳出情人節時，偏激教徒會在各大城市衝進店家、燒毀情人賀卡禮品、將親暱的情侶趕出餐廳公園的事件。

他們稱，情人節鼓勵淫亂行為。激進民族主義政黨如濕婆軍（Shiv Sena）、印度青年民兵（Bajrang Dal）表示，這類行動有助重新確立印度教特性。

年輕一輩、教育程度高的印度人，往往無視宗教的約束，恣意過著情人節，公園餐廳滿是情侶，張揚地交換禮物、辦派對，就像慶祝其他印度節日般熱情奔放。年輕人開放的程度，自印度於1990年初開始經濟自由化後，更是顯著。

印度14億人口中，80%信奉印度教，穆斯林人口14%，剩餘的6%則多為基督教、佛教、錫克教與耆那教信徒。牛在印度教中有著神聖地位，甚至視為母親，許多邦都禁止殺牛。

由總理莫迪（Narendra Modi）執掌的民族主義政府，推動印度教教義不遺餘力，似有宗教凌駕世俗之勢。

不過，要人們情人節當天「出門抱牛」，實在還是過了些。政治分析家Nilanjan Mukhopadhyay表示，這訊息也太瘋了，一點都不合邏輯。「不幸的是，這帶有官方色彩的訊息，抹去了政教的界線，令人失望。」