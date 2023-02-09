在臺灣也能體驗莫札瑞拉起司製作

美食節目或國外酪農影視作品中出現的外表光亮、質地彈性、風味清 淡溫和的莫札瑞拉起司，如今在臺灣也可以親身體驗製作及品嚐，像 是參加行政院農業委員會畜產試驗所辦理的畜產品加工進階選修班及 高職學校的體驗課程。另外，畜試所所長黃振芳表示，該所研究莫札 瑞拉起司的製作已獲成果，相關技術可供食農教育、研習推廣、 學校課程或技術轉移應用，歡迎有興趣的加工業者、學校或推廣單位 聯絡該所加工組葉瑞涵助理研究員(06)5911211轉230 7。



黃振芳指出，莫札瑞拉起司的製作技術分為專業版及簡易版，專業版 供業者技術轉移應用，簡易版則供各機構進行食農教育、研習推廣或 學校課程活動。無論是在畜試所辦理的畜產品加工進階選修班，或是 高職學校的體驗課程，參與的業者及學生都表達了高度興趣，認為國 內製作起司的相關課程很少，實際體驗的經驗非常難能可貴。



畜試所表示，莫札瑞拉起司源自於義大利，其製作重點在加熱拉伸技 術，藉此達到外表光亮、質地彈性之效果。其口感富彈性， 風味清淡溫和，可直接食用或應用於料理，尤其是烘培後牽絲的誘人 景象（如焗烤及披薩），讓消費者印象深刻。



畜試所指出，近年來國人飲食多元化，國內起司產業亦開始萌芽發展 。然而相較於液態乳製品，起司產品的研究較少。 為了滿足業者的技術需求及民眾的好奇心，該所投入研究資源建立各 種起司技術及知識，以供應國內產、學、研應用。 畜試所也希望透過技術的分級推廣，增加民眾對國產起司的正確認知 及刺激業者技術發展，進而開發更多元豐富的國產乳製品。

照片由行政院農業委員會提供