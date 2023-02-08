2023台北國際烘焙暨設備展　首屆潛力獎競賽榜單出爐

亞太區指標烘焙主題大展「台北國際烘焙暨設備展(Taipei Int’l Bakery Show)」2/16(四)至19(日)將於南港展覽館1館1、 4樓盛大舉辦，見疫情衝擊趨緩， 各行各業將進入疫後重啟的關鍵契機，主辦單位台北市糕餅商業同業 公會與展昭國際企業股份有限公司以「烘焙暖實力．共”創” 新食代」為題，秉持「創」所代表的創新與創造精神， 籌辦一系列活動帶動產業前行。

其中，【第二屆2023台灣烘焙大賞】延續首屆以網路聲量為主題 的初衷，今年更擴大舉辦首屆【潛力獎】烘焙競賽， 由知名網路市調公司「大數據股份有限公司」 及其旗下數據內容媒體平台「網路溫度計」主控網路聲量調查，以2 022年度聲量最高之烘焙品項調查結果－「泡芙」為主題， 號召全台烘焙店家參賽，並由專業團隊評選出具備實力的泡芙產品， 公開烘焙產業新一波烘焙爆品！同時再由「網路溫度計」 擴大統計全台烘焙產品的年度網路聲量， 與台北國際烘焙暨設備展首度揭開年度聲量前30名的榜單：【20 23台灣烘焙大賞－TOP30】， 為烘焙店家及吃貨們提供最客觀、精準的聲量指標！

台北國際烘焙暨設備展致力為烘焙產業開創新局， 自開辦至今已創造無數的爆紅烘焙品牌及培育多方烘焙師人才！ 為將展會挖掘新秀的精神，與展會旗下主打網路聲量的熱門活動：【 台灣烘焙大賞】結合，今年首度擴大舉辦【2023台灣烘焙大賞－ 潛力獎】，以網路溫度計調查出的2022年網路聲量最高之烘焙品 項結果－「泡芙」為主題盛大舉辦，號召全台超過30間泡芙店家熱 烈參賽，並由中華穀類食品工業技術研究所－施坤河領軍， 率領五星飯店點心主廚、世界廚藝金牌師傅等專業評審團隊， 從中嚴選金、銀、銅獎共三位及優選兩位， 在網路聲量風潮與專家認證雙重加持下，創造新烘焙爆品！

【2023台灣烘焙大賞－潛力獎】金獎由台北諾富華航桃園機場飯 店的Deli烘焙坊－PURE獲得， 其泡芙完美運用台灣在地的鳳梨、青茶等素材， 結合台南蕎麥粒烘焙成的穀香外皮， 創造由茶韻與果香交織獨特風味！銀獎由聖瑪莉－草莓脆脆閃電泡芙 獲得，以迷人的閃電泡芙外觀，搭配草莓、脆杏仁及卡士達餡， 王道般的絕佳搭配，成功獲得甜點專家們的青睞；銅獎由振頤軒食品 －友『芙』童享(草莓口味)獲得，圓柱狀的獨特外型， 包覆會爆漿的新鮮草莓餡，充滿童趣的品嘗體驗， 絕對讓吃貨們愛不釋手；而優選則由GreedyBeagle貪吃 狗甜點－棒棒泡芙(百香果生乳)與旅禾泡芙之家－熱狗冰心泡芙獲 得，棒棒泡芙(百香果生乳)使用南投百香果汁熬煮的內餡， 搭配酥脆外皮，混搭富有台灣味的獨特口感； 熱狗冰心泡芙用金黃麻糬口感外皮，淋上微調草莓醬， 外型儼然是夜市必吃的「炸熱狗」，吸睛外型一出場即成全場焦點！

在挖掘烘焙新秀的同時，【2023台灣烘焙大賞】將延續首屆打造 網路聲量指南的初衷，首次攜手網路溫度計調查2022年度全台烘 焙產品的網路聲量，不分品類網羅聲量排名前30名的人氣烘焙品榜 單：【2023台灣烘焙大賞－TOP30】， 為店家及民眾提供最精準的聲量指南。

綜觀本屆上榜產品， 深受各年齡層喜愛的蛋黃酥、 鳳梨酥等油酥油皮類產品數量近三分之一， 包含開賣即完售的人氣蛋黃酥品牌陳耀訓．麵包埠－紅土蛋黃酥， 以及曾於團購網站創下１小時熱銷3,000盒的記錄的彰化名店林 記糕餅舖－蛋黃酥皆榜上有名；另外， 今年有多項蛋糕產品入圍榜單，包含年銷量突破170萬條的亞尼克 －原味生乳捲、連續兩年入選台灣烘焙大賞TOP30榜單的春上布 丁蛋糕－經典原味布丁蛋糕，以及知名店家Amo阿默典藏蛋糕－荷 蘭貴族手工蛋糕等，皆反映民眾對蛋糕的喜好與需求；此外，上信饌 玉推出的夏威夷豆塔、creammm.t的家常檸檬塔、法布甜A R's Patisserie的100%檸檬塔，以及奧瑪烘焙的Prem ium維也納軟法-辻利冰心抹茶，皆以傑出的網路聲量進入排行。 TOP30由網路溫度計統整社群、論壇、媒體等討論聲量， 將年度爆紅名單一次彙整，歡迎所有民眾一起跟上網路風潮， 一嚐爆紅烘焙品的魅力。

2023台灣烘焙大賞－TOP30榜單以及潛力獎競賽， 邀請多方單位一同為烘焙愛好者嚴選必吃的烘焙品店家， 而台北國際烘焙暨設備展作為全台烘焙迷年度朝聖地， 將於展期間打造【2023台灣烘焙大賞TOP30/潛力獎】 主題區，喜愛烘焙的朋友們，在展場即可品嘗來自TOP30榜單上 的人氣烘焙品以及潛力獎獲獎泡芙；此外，2023台北國際烘焙暨 設備展號召超過360間廠商、破1600個攤位， 展出內容包含設備器具、原物料、烘焙成品等， 今年更爭取承辦世界賽事2023UIBC世界盃青年西點/麵包大 賽，是年度必逛的烘焙盛宴，歡迎所有民眾一同進場參觀！

2023台灣烘焙大賞-潛力獎 金、銀、銅牌及兩位優選泡芙。（照片由展昭國際提供）

2023年台北國際烘焙暨設備展－參觀資訊

展出日期：2023/2/16(四)-19(日) 10:00-18:00 (最終日展至17:00結束)

*展覽首日(2/16)為專業參觀日，現場不售票，並恕不開放1 2歲以下孩童入場。

展出地點：台北南港展覽館1F, 4F

展覽票價：全票：200元 / 優待票：NT$100/張 (65-69歲長者，或持身心障礙手冊者及陪同者一名)

* 70歲以上長者及12歲以下兒童免費參觀 (需出示證件)，謝絕寵物(工作犬除外)入場。