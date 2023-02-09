網路電競知多少　新北學校社工師助150親子安心優游

新北市教育局今年寒假辦理為期3天的網路安全宣導服 務方案「我是傳說」親子電競冬令營，並於今(9)日在永和區國父 紀念館辦理頒獎典禮， 教育局長張明文出席頒獎及致贈感謝狀給留才教育基金會、 東驊建設開發有限公司及宏碁集團，感謝企業贊助網路電競冬令營， 讓參加的14所國中150名親子提升人際互動、 網路安全及電競產業知能，也更有效拉近親子距離。

教育局長張明文表示，現在的孩子從小被3C電子產品包圍， 有不少家長擔心孩子的網路安全、或使用3C帶來的影響， 而與其一味擔心限制，造成親子間的衝突誤解， 不妨轉念和孩子一起參加由學校社工師們精心規劃的電競冬令營， 課程包含網路安全、職涯探索、體能課程及人際學習等， 課程豐富又多元。學生們透過組隊競賽培養群性， 家長更能陪同孩子討論、貼近及理解孩子的網路世界。

新北市學校社工師們有鑑於平日在服務拒學或網路成癮個案時， 晤談經常碰壁，反倒是討論到電競題材， 往往成為有效的連結切入點， 因此於今年寒假辦理親子網路電競冬令營， 透過宏碁集團提供硬體支援與技術指導，以及留才教育基金會、 東驊建設開發有限公司熱心贊助經費， 讓產官學之間形成良好的互動，共同為教育盡一分心力。

網路電競冬令營以電競比賽「傳說對決」為方案設計主軸， 透過學習性營隊，讓親子認識如何正確使用網路、辨識風險， 在安心優游網路遊戲之餘，還邀請到「BRO Bikertopia Esports戰隊」的電競選手和教練分享職涯甘苦、 體適能教練帶領舒活筋骨，更邀請「傳說對決」 的主播進行職涯分享、還有在復活賽及決賽時為學生們現場轉播， 讓孩子們不僅對電競選手多一份嚮往， 對於幕後的專業技術人員和電競主播更是佩服， 開啟將興趣轉化為職涯的可能。

最多隊伍參加活動的達觀國中小校長林才乂表示， 近來因沉迷手遊導致就學不穩定的輔導案例增加很多， 很感謝新北市學校社工師能因勢利導， 合作規劃網路安全宣導服務方案， 除了讓對電競及新媒體產業有興趣的學生有不同的職涯試探， 發掘其潛在優勢外，也開啟了學校對這類輔導個案工作的新契機。

福營國中學校社工師高安遠表示，小德(化名)原先因為使用手機的 方式和母親衝突不斷， 透過參加冬令營讓媽媽理解電競產業的發展性， 也促發親子間對於未來職涯的討論； 母親的態度從初始的限制和拒絕， 轉為願意給予小德有更多試探職涯的機會， 鼓勵他參與營隊去釐清和認識自己喜歡的電競活動， 真的很令人欣慰。

陪孩子來參加冬令營的陳媽媽表示， 電競冬令營的設計具創意與巧思，能激起她的孩子參與的興趣， 原來整天足不出戶的孩子竟然願意讓她陪同參加， 還在活動中開始跟其他同學互動，很感謝新北市教育局的用心。

教育局補充，新世代兒少的網路科技與資訊能力既是優勢， 也是輔導困境。 新北市學校社工師用心創發這個嶄新的輔導介入方案， 不僅連結多元社會資源，活絡學生輔導的各種可能性， 帶給孩子更好的幸福未來。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供