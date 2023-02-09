中華電信「星創家」建構一條龍資通訊整合服務

中華電信秉持扶植新創與中小企業的精神，提出「星創家」 一條龍資通訊整合服務，讓新創企業享有專屬資通訊服務、 使營運管理更為輕鬆便捷。中華電信為新創業者與中小企業打造「 星創家」整合式服務，讓創業「星願」即刻實現！

「以客戶為中心」是中華電信的核心服務理念， 為亟需數位轉型資源支援的中小企業及新創團隊提供高規格、 完善的各項CT/ICT整合式服務， 透過服務網路品質歸類為國際標準「Best effort」模式之資訊輔助，讓創業及企業轉型更為輕鬆。 除基本的光世代、雲端總機、行動上網外，還提供hiBox( 郵件管理包/郵件型信箱)、企業安心備份包、 hicloud雲端等進階服務， 其中hicloud除掌握資安關鍵領域之外， 還能協助客戶快速導入雲端、網路、資料中心， 提供營運團隊最安心、最安全的服務環境。

而漸漸成為許多民眾日常的電支環境，多元支付相關應用， 更是受到零售、通路等業者的青睞。 中華電信推出多元支付整合服務，包含悠遊卡、一卡通、 國內外信用卡、Apple Pay、Google Pay、街口、LINE Pay等無論是信用卡、行動支付、 電子支付或悠遊卡都能輕鬆搞定， 簡化消費者的付款程序及降低商家的系統建置成本， 大大提升交易便利性，實現消費者與店家雙贏。

中華電信以最貼近企業的需求理念出發， 推出多種超值資通訊整合的「星創家」服務， 從CT/ICT服務，通話、網路、資安全都一次搞定， 讓星願即刻實現！對「星創家」整合式服務想進一步瞭解的創業者， 歡迎撥打0800-080-365，或搜尋「星創家」網站(ht tps://www.cht.com.tw/home/ campaign/starup/index.html)， 取得更詳盡的資訊。