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中華電信「星創家」建構一條龍資通訊整合服務

為您整合營運事務，輕鬆點亮創業星願

By 台灣英文新聞
2023/02/09 17:05

中華電信秉持扶植新創與中小企業的精神，提出「星創家」一條龍資通訊整合服務，讓新創企業享有專屬資通訊服務、使營運管理更為輕鬆便捷。中華電信為新創業者與中小企業打造「星創家」整合式服務，讓創業「星願」即刻實現！

「以客戶為中心」是中華電信的核心服務理念，為亟需數位轉型資源支援的中小企業及新創團隊提供高規格、完善的各項CT/ICT整合式服務，透過服務網路品質歸類為國際標準「Best effort」模式之資訊輔助，讓創業及企業轉型更為輕鬆。除基本的光世代、雲端總機、行動上網外，還提供hiBox(郵件管理包/郵件型信箱)、企業安心備份包、hicloud雲端等進階服務，其中hicloud除掌握資安關鍵領域之外，還能協助客戶快速導入雲端、網路、資料中心，提供營運團隊最安心、最安全的服務環境。

而漸漸成為許多民眾日常的電支環境，多元支付相關應用，更是受到零售、通路等業者的青睞。中華電信推出多元支付整合服務，包含悠遊卡、一卡通、國內外信用卡、Apple Pay、Google Pay、街口、LINE Pay等無論是信用卡、行動支付、電子支付或悠遊卡都能輕鬆搞定，簡化消費者的付款程序及降低商家的系統建置成本，大大提升交易便利性，實現消費者與店家雙贏。

中華電信以最貼近企業的需求理念出發，推出多種超值資通訊整合的「星創家」服務， 從CT/ICT服務，通話、網路、資安全都一次搞定，讓星願即刻實現！對「星創家」整合式服務想進一步瞭解的創業者，歡迎撥打0800-080-365，或搜尋「星創家」網站(https://www.cht.com.tw/home/campaign/starup/index.html)，取得更詳盡的資訊。

更新時間 : 2023-02-09 20:27 GMT+08:00

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