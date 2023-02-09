富邦金控：台美2023有潛力　布局「台美多重資產基金」時點到

今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，IMF在1/31公布最新經濟展望報告中，上修2023年全球GDP增長率至2.9%，其中美國今年的GDP獲上調、台灣則預估將成長2.8%幅度，顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為網羅美國及台灣（成熟+新興），最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。
富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，自2022/12/7成立至今整體持倉水位約7成，各資產評價面及收益水準良好，但因市場經濟衰退風險猶存，故整體的投資情緒仍偏保守。預計2023年整體操作方向，收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。
該基金經理人薛博升表示，收益型資產中，相對偏好的美國公債和美國特別股，優勢在於波動度低且收益率高，適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產已涵蓋防禦性類股，如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。相對地，台美成長股部分，將保持較積極的持股內容。
美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔；目前正值美台公布財報密集期，截至1/31為止，S&P500公布4成財報，整體企業獲利年增率衰退2.88%，但能源、工業與非核心消費等三大類股反而逆勢成長。儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束，但根據過往庫存天數開始下降科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額2022年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，優先布局今年獲利還能成長的科技股；工業類股則具備攻守平衡的特性，選擇終端應用在利基市場有深度布局的公司，看好剛性需求帶來業績的穩定性。
台股部分，1/12台積電2022年第四季公布財報，毛利率攀上62.2%，營益率52%，均優於財測，營運績效表現出色。全年獲利達1兆165億元，年增約70.4%。半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。
展望2023年，全球經濟正式進入後疫情高度波動的時代，該基金運用5大SMART流程，在質化與量化充分搭配的過程中，取得兼顧風險與報酬的最佳配置組合，並因應市況進行配置比重及標的組合之動態調整。此外，基金採用SAFETY策略，透過專業團隊判斷、獲取雙重增值機會。薛博升建議，該基金正是投資人在高度不確定的時代進行風險管控、長期投資的最佳投資工具。
該基金A類型(美元)成立以來淨值走勢
資料來源：富邦投信；資料日期：2022.12.07~2023.02.03
以上資料為過去歷史表現，僅供參考，亦非本基金未來走勢及績效之保證。