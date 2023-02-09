富邦金控：台美2023有潛力　布局「台美多重資產基金」時點到

今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場， 但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，IMF在1/31公布最新 經濟展望報告中，上修2023年全球GDP增長率至2.9%， 其中美國今年的GDP獲上調、台灣則預估將成長2.8%幅度， 顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。 富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)為網羅美國及台灣（成熟+新興 ），最具成長爆發力與主題商機的成長股， 同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023 年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。

富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)，自2022/12/7成立至 今整體持倉水位約7成，各資產評價面及收益水準良好， 但因市場經濟衰退風險猶存，故整體的投資情緒仍偏保守。預計20 23年整體操作方向，收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。

該基金經理人薛博升表示，收益型資產中， 相對偏好的美國公債和美國特別股，優勢在於波動度低且收益率高， 適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產已涵蓋防禦性類股， 如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。相對地， 台美成長股部分，將保持較積極的持股內容。

美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、 非核心消費為輔；目前正值美台公布財報密集期，截至1/31為止 ，S&P500公布4成財報，整體企業獲利年增率衰退2.88% ，但能源、工業與非核心消費等三大類股反而逆勢成長。 儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束， 但根據過往庫存天數開始下降科技股股價有望見底， 觀察美國大型科技股庫存絕對金額2022年第四季開始小幅下降， 目前估值處於歷史低位，優先布局今年獲利還能成長的科技股； 工業類股則具備攻守平衡的特性， 選擇終端應用在利基市場有深度布局的公司， 看好剛性需求帶來業績的穩定性。

台股部分，1/12台積電2022年第四季公布財報，毛利率攀上 62.2%，營益率52%，均優於財測，營運績效表現出色。 全年獲利達1兆165億元，年增約70.4%。 半導體行業雖然仍處庫存修正週期， 但目前通路庫存已回到較健康水平， 雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、 股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底， 判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。 佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。

展望2023年，全球經濟正式進入後疫情高度波動的時代， 該基金運用5大SMART流程，在質化與量化充分搭配的過程中， 取得兼顧風險與報酬的最佳配置組合， 並因應市況進行配置比重及標的組合之動態調整。此外，基金採用S AFETY策略，透過專業團隊判斷、獲取雙重增值機會。 薛博升建議，該基金正是投資人在高度不確定的時代進行風險管控、 長期投資的最佳投資工具。

該基金A類型(美元)成立以來淨值走勢

資料來源：富邦投信；資料日期：2022.12.07~ 2023.02.03

以上資料為過去歷史表現，僅供參考， 亦非本基金未來走勢及績效之保證。