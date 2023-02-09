前屏東縣長潘孟安「紅色鋼鐵人」新書發表會　賴清德爆料: 為了幫我、他選擇不入閣

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前屏東縣長潘孟安今天(9日) 表示，他幫副總統賴清德是必然的，作為民進黨終身黨員責無旁貸，未來賴清德要接下蔡總統的棒，他只是未來競選時「當跑腿的人」。

至於賴清德若代表民進黨參加2024年總統大選，他要與誰搭配參選一事，潘孟安則說，要尊重賴清德的整體決定，不能代替他回答。

針對2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘昨（8日) 表示在等國民黨的辦法，以及「郭朱配」或「郭侯配」可能，侯友宜接受媒體聯訪未正面回應，僅表示星雲法師的「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」法語一生受用無盡，盼藉此警惕勉勵自己，為國家、人民全力奉獻，努力做好事。

佛光山開山宗長星雲法師辭世。新北市長侯友宜（前左2）9日南下高雄佛光山弔唁。中央社

侯友宜說，大家都是在這塊土地成長，就像星雲法師普渡眾生，關懷串起每個人對土地和諧的力量，甚至用這個力量串起世界和平，讓世界祥和，這其實都是每個人要學習的，不分你我、族群，好好努力愛台灣的每一個人。

至於郭台銘入黨一事，王金平則簡短回應，「見面談了再說」。

潘孟安今天舉辦「紅色鋼鐵人 潘孟安」新書發表會，邀副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）、民進黨立委吳思瑤、監察委員葉宜津、導演吳念真等人出席。

吳念真致詞時說，不曉得潘孟安之後要往哪邊走，不管是當賴清德選舉重要幹部或是種菜也好，潘孟安就像小螺絲釘，「是個很硬、很小，但很有力的男人」。

此外，對於副總統賴清德致詞時爆料，潘孟安卸任屏東縣長後，總統蔡英文曾提供潘孟安兩個非常重要的職務選擇，但為了幫賴清德選擇沒有入閣；潘孟安會後面對媒體詢問是哪兩個職務時回應，「沒有啦，我也不知道」。

潘孟安進一步指出，幫賴清德是必然的，他作為民進黨終身黨員，不管是陳水扁、謝長廷、蔡英文選總統，他都責無旁貸，這是黨員應盡的義務與責任；未來賴副總統要接下蔡總統的棒，要一棒接一棒，當然更是責無旁貸。

不過，賴副總統要與誰搭配參選，潘孟安則說，必須尊重賴清德的整體決定，不能代替他回答，他認為自己只是未來競選時「當跑腿的人」；因為賴清德現在還不是候選人，民進黨選舉期程也還沒公告，要照程序、相關規範進行，不能有過多置喙。

由於鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，可能是2024年總統大選綠營的強勁對手，潘孟安說，他當然是可敬的對手，但郭台銘會不會參選還不知道，雖然選戰很艱困、選舉變化大，但深具信心，一定可以得到台灣人民信賴；不管任何政黨、候選人都希望能進行一場君子之爭。

同時，民進黨昨天（8日) 通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，遭質疑打假球。潘孟安表示，台灣是言論自由地方，民進黨有自己的作為，不容他黨不作為，卻雞蛋裡挑骨頭、找碴蹭熱度；作為負責任的政黨、政治人物要對自己言行負責，他尊重個人發言，社會自有評價。

前屏東縣長潘孟安未入閣，外傳將替副總統賴清德操盤2024。賴副總統今天（9日) 表示，總統蔡英文曾提供潘孟安兩個非常重要的職務選擇，「為了幫我，他沒有入閣」。

前屏東縣長潘孟安（左）9日在台北舉辦「紅色鋼鐵人 潘孟安」新書發表會，副總統賴清德（右）到場站台推薦，兩人互贈著作表達祝福。中央社

賴副總統致詞時說，他跟潘孟安感情非常好、情同手足，他對潘孟安的第一印象，當潘孟安進立法院時他是黨團幹事長，沒看到人先看到名字，想說這個新科立委口氣好大，「認為他的帥氣只輸給潘安」。

賴副總統表示，兩人認識這幾年來，可以從很多層面、角度描述潘孟安，「紅色鋼鐵人」滿適合形容潘孟安，潘孟安的筋骨、意志力是鋼鐵打造，「紅色」則是代表潘孟安的心是溫暖的、溫柔的，非常恰當。

賴副總統指出，打造紅色鋼鐵人有4個元素，前面有屏東落山風、後面有車城的土地公，兩旁還有父親望子成龍的愛、母親時時不斷叮嚀，潘孟安在這樣的面向下長大，這些都是成就潘孟安這股意志力的重要元素。

賴副總統說，屏東經費不夠、人力不足，各方面都缺，潘孟安擔任8年縣長，能得到遠見雜誌五星級縣長，還是第一名，真的不容易。以前想到屏東都被說是黑道的故鄉，現在引起台灣社會對屏東的重視，潘孟安帶動屏東全面性發展，完成健康、文化、交通平權，以及區域平衡，「這些成就無人能及」。

賴副總統指出，「為了幫我，他沒有入閣」，總統蔡英文提供潘孟安兩個非常重要的職務選擇，現在有人接任了，講出來會對閣員不敬，但是潘孟安可以為了朋友，沒有接受；潘孟安從代表、議員、立委、縣長，如果進內閣、且是很能發揮的部長，對潘孟安有多麼重要，「但他就是一句話，我需要幫忙，所以他不去」。

賴副總統說，紅色鋼鐵人沒有第2個人，非潘孟安莫屬，唯一跟電影鋼鐵人不同，也是潘孟安未來要加強的，是裡面沒有女主角，如果有補上女主角，「鐵定比『海角七號』轟動」。

前屏東縣長潘孟安卸任後，斜槓作家發表新書「紅色鋼鐵人」，動向受關注，中央社報導，6日潘孟安出席屏東香蕉直供日本記者會，他表示，人生不斷有新挑戰，現階段休息、未來交給老天爺。

潘孟安6日出席記者會接受媒體聯訪，有關未來動向，潘孟安說，人生就是幾部曲，就像剛出版的書一樣，有4部曲，每部曲從序章、進行式到末章，就像現在在賣香蕉、賣蓮霧，不論在屏東、在台灣或任何角落都是最佳行銷者。

媒體提問「是否代表人生不斷有新挑戰？」潘孟安回應，人生過程不可能平順，不可能隨時都按照自己的規畫，現階段休息，好像唱遊詩人般，也要像鋼鐵一樣千錘百鍊，歷經焠煉才會成為鋼鐵，未來就交給老天爺。

潘孟安說，做屏東永遠的志工、對台灣應盡的義務責任，不論身在何處，初心都不會改變。

另外他6日還預告，9日將舉辦「紅色鋼鐵人」新書發表會。潘孟安說，這是斜槓人生的開始，發表會當天，副總統賴清德會來當引言人。

郭台銘稱: 在等國民黨的辦法

王金平：他重視能否加入初選

鴻海創辦人郭台銘（左）108年9月11日上午到立法院鎮江辦公室 ，拜會前立法院長王金平（右），王金平贈送郭台銘一頂彰化埔鹽順澤宮的「冠軍帽」。 (中央社檔案照片)

星雲法師5日辭世，前總統馬英九、新北市長侯友宜、前立法院長王金平今天(9日) 先後南下高雄佛光山弔唁，針對2024總統大選「郭朱配」或「郭侯配」，侯友宜僅用4句法語警惕，未正面回應。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。包括前總統馬英九、新北市長侯友宜、前立法院長王金平等藍營政治人物今天中午12時30分起陸續南下高雄佛光山，前來弔唁星雲法師。3人抵達時間雖然接近，但並未同台受訪。

鴻海創辦人郭台銘動向及是否重回國民黨受矚，郭台銘昨（8日) 鬆口在等國民黨的辦法。前立法院長王金平今天（9日) 表示，郭台銘因有上一次參與黨內提名的經驗，所以當然特別重視這次提名辦法，能否讓郭台銘順利加入初選。

媒體詢問，外界有傳言可能會有「郭王配」或「王郭配」，王金平則表示，他從來沒有聽過。

外界關注郭台銘是否參選2024總統，近日動向受到各界關注。郭台銘昨被問到總統選舉議題時表示，自己還沒做最後決定。對於是否會回到國民黨，郭台銘說，現在他不好講任何事，他在等國民黨的辦法。

王金平今天接受媒體訪問時表示，郭台銘講的也是有道理，程序上應該這麼走，看看這次提出來的辦法是什麼樣，是不是郭台銘能夠接受，是不是符合他的需求。

對於國民黨是否應啟動同舟計畫2.0讓郭台銘回黨，王金平表示，國民黨主席朱立倫應該做好完整提名辦法，讓各界都能夠接受，而且認為是順理成章，能夠促成黨的團結，這個比較重要。

王金平指出，郭台銘因為有上一次參與黨內提名的經驗，所以當然特別重視這次提名辦法，能否讓郭台銘能夠順利加入初選。

前屏東縣長潘孟安「紅色鋼鐵人」新書發表會 賴清德爆料: 為了幫我、他選擇不入閣