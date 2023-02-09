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中國大連機場向外籍旅客發放白色吊牌　為報復南韓要求配戴的黃牌？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/09 15:13
中國旅客入境南韓前，機上人員皆會發放黃色入境卡，讓旅客落地後可配戴（圖／美聯社）

中國旅客入境南韓前，機上人員皆會發放黃色入境卡，讓旅客落地後可配戴（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在南韓提高自中國入境的防疫規範後，中方亦祭出相同規範回應，近日再傳大連周水子國際機場要求自韓入境之旅客佩帶白色牌子，讓人不禁聯想是否是在報復南韓的「黃牌」。

中國放寬邊境防疫政策後，南韓為防止圍內疫情再度擴散，對自中國入境的旅客實施高強度防疫政策，另外在機上時，服務員會發放黃色入境卡，讓旅客在下機時配戴在胸前，中國對此感到相當不滿，大批此舉簡直是歧視、像被當罪犯。

中國網友不僅發起了「NO韓國」，當局也陸續針對南韓祭出「對等措施」回應。近日中國社群媒體上流傳著一張照片，照片中空姐正向旅客發放「白色吊牌」。據悉，照片中的航班為大韓航空。

根據韓聯社引述中媒報導，周水子機場表示，機場方面僅負責落地引導，白牌發放為航空公司負責，落地採檢則是由海關負責。然而大韓航空則解釋道，他們並無發放牌子的權利，一切是照入境當局的要求，白色牌子不僅發放給韓籍人士，也發放給所有非中國國籍外之旅客。

根據韓聯社採訪，一名中國的大韓航空相關人士表示，自本月三日起，包含抵達大連的中國籍航班在內，所有從南韓出發的航班都須讓外籍乘客掛上白牌，這是應當地海關所要求，牌子也是由海關製作分發。
中國
南韓
入境規定
報復

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