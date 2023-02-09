2/20起台灣室內可脫口罩！「醫療照護機構、公共運輸」除外 詳細規定一次看懂

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）經考量國內疫情逐漸平穩，醫療量能充足，且已進行跨部會溝通研議，經綜合評估後，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（9）日正式宣布室內口罩鬆綁政策上路時程和細節，自2月20日起實施，管制方式分3種強度，但值得注意的是，各級學校與托嬰中心等則是3月6日才上路。

王必勝說，國內自2020年12月1日起全面實施秋冬防疫專案，強制要求出入八大類場所應佩戴口罩，迄今維持801天，由於國內疫情逐漸平穩，自2月20日開始將放寬室内戴口罩規定，採三強度管制，分別為：第一「指定場所」一定要配戴口罩，第二「特殊情境」建議要配戴口罩，第三部分「其餘室內場所」由民眾自主決定戴口罩。

詳細規定如下：

一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構(詳如附件)。 公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

二、下列特殊情境建議要戴口罩：

有發燒或呼吸道症狀。 年長者或免疫低下者外出時。 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。 與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩

四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。

另外，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。

指揮中心提醒，民眾仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。並籲請尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康。

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