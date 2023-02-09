2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增20,920例COVID-19確定病例，其中本土個案20,572例，較上週四下降23.2%，另有348例境外移入、確診個案中新增45例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,572例本土病例，為9,278例男性、11,287例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(3,990例)，臺中市(2,566例)，高雄市(2,495例)，桃園市(2,259例)，臺北市(1,885例)，臺南市(1,743例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月5日至2月5日，死亡日期介於今年1月13日至2月6日。

指揮中心說明，今日新增348例境外移入個案中，為170例男性、177例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月9日至2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,754,006例確診，分別為51,172例境外移入、9,702,780例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,894例COVID-19死亡病例，其中16,873例本土，另21例為境外移入。