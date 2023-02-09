Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/09 14:10
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增20,920例COVID-19確定病例，其中本土個案20,572例，較上週四下降23.2%，另有348例境外移入、確診個案中新增45例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,572例本土病例，為9,278例男性、11,287例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(3,990例)，臺中市(2,566例)，高雄市(2,495例)，桃園市(2,259例)，臺北市(1,885例)，臺南市(1,743例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月5日至2月5日，死亡日期介於今年1月13日至2月6日。

2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡

指揮中心說明，今日新增348例境外移入個案中，為170例男性、177例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月9日至2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,754,006例確診，分別為51,172例境外移入、9,702,780例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,894例COVID-19死亡病例，其中16,873例本土，另21例為境外移入。

2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡

2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡2/9台灣本土增20,572例COVID-19本土個案、348例境外移入、45例死亡
新冠肺炎

相關新聞

下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡
下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡
2023/02/08 14:24
2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例
2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例
2023/02/07 14:16
2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡
2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡
2023/02/05 14:15
2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例
2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例
2023/02/04 14:18
死亡數半年來新高！2/3台灣本土增25,104例本土、373例境外移入和105例死亡
死亡數半年來新高！2/3台灣本土增25,104例本土、373例境外移入和105例死亡
2023/02/03 14:27

更新時間 : 2023-02-09 16:11 GMT+08:00

最受歡迎

【百年大震】土耳其7.8強震 釀15,000死
【百年大震】土耳其7.8強震 釀15,000死
【台灣能幫土耳其】首日善款達1033萬！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡
【台灣能幫土耳其】首日善款達1033萬！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡
【土耳其強震】振奮! 台灣搜救隊費5小時救出重傷女 正設法營救另一受困者
【土耳其強震】振奮! 台灣搜救隊費5小時救出重傷女 正設法營救另一受困者
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購
中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【台灣燈會重頭戲】土耳其OUCHHH打造沉浸式光影藝術　《光鑰未來》高聳台北信義區登陸元宇宙
【台灣燈會重頭戲】土耳其OUCHHH打造沉浸式光影藝術　《光鑰未來》高聳台北信義區登陸元宇宙
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷