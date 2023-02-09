巴拉圭總統伉儷14日來台灣國是訪問 貝里斯總理夫人、聖文森外長應邀參與婦女賦權論壇

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣與巴拉圭建交逾65年，巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷邀請於本（2）月14日至18日率團來台進行國是訪問，這也是阿布鐸二次以總統身分來訪，我國總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。

外交部表示，這是阿布鐸總統伉儷自107年10月來台參加我國國慶典禮，第二次以總統身分訪問我國。訪團成員還包括外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員。

外交部指出，兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見， 並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。此外， 阿布鐸總統伉儷在台期間將接受外交部長吳釗燮伉儷晚宴， 並將出席外交部委託財團法人國際合作發展基金會於2月15日舉辦 的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」， 以及台北市進出口商業同業公會舉辦的「 2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」， 另將赴花蓮參訪太魯閣國家公園及佛教慈濟基金會。

外交部自110年起開始推動「 後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」， 與友邦政府及國際組織合作， 透過技職訓練及提供融資信用保證等多元方式，協助提升友邦婦女、 青年及微小中型企業的就業及創業競爭力，以促進疫後經濟復甦。此番貝里斯總理夫人兼婦幼特使暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」 主席羅莎娜（Rossana Briceño）和聖文森及格瑞那丁外交部長彼德絲（ Keisal Peters），也應邀來台出席論壇。

外交部表示，台灣與巴拉圭建交逾65年，邦誼篤睦， 兩國政府攜手推動的合作計畫嘉惠人民福祉， 促進巴國經濟及社會發展，廣獲巴國政府及人民肯定與感謝。 巴國政府長年以具體行動，堅定支持我國參與世界衛生組織（ WHO）等國際組織， 阿布鐸總統曾四度在聯合國大會為台灣仗義執言， 有助提升國際社會對台灣國際參與的重視與支持。