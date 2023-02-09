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巴拉圭總統伉儷14日來台灣國是訪問 貝里斯總理夫人、聖文森外長應邀參與婦女賦權論壇

外交部自110年起開始推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，並將於14至16日舉辦國際論壇，巴拉圭、貝里斯、聖文森及格瑞那丁訪賓都將來台共襄盛舉。

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/02/09 13:55
圖為巴拉圭共和國總統阿布鐸（右）2018年訪問台灣時，總統蔡英文（左）以軍禮相迎。（圖／中央社檔案照片）

圖為巴拉圭共和國總統阿布鐸（右）2018年訪問台灣時，總統蔡英文（左）以軍禮相迎。（圖／中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣與巴拉圭建交逾65年，巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷邀請於本（2）月14日至18日率團來台進行國是訪問，這也是阿布鐸二次以總統身分來訪，我國總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。

外交部表示，這是阿布鐸總統伉儷自107年10月來台參加我國國慶典禮，第二次以總統身分訪問我國。訪團成員還包括外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員。

外交部指出，兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。此外，阿布鐸總統伉儷在台期間將接受外交部長吳釗燮伉儷晚宴，並將出席外交部委託財團法人國際合作發展基金會於2月15日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，以及台北市進出口商業同業公會舉辦的「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，另將赴花蓮參訪太魯閣國家公園及佛教慈濟基金會。

外交部自110年起開始推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，與友邦政府及國際組織合作，透過技職訓練及提供融資信用保證等多元方式，協助提升友邦婦女、青年及微小中型企業的就業及創業競爭力，以促進疫後經濟復甦。此番貝里斯總理夫人兼婦幼特使暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceño）和聖文森及格瑞那丁外交部長彼德絲（Keisal Peters），也應邀來台出席論壇。

外交部表示，台灣與巴拉圭建交逾65年，邦誼篤睦，兩國政府攜手推動的合作計畫嘉惠人民福祉，促進巴國經濟及社會發展，廣獲巴國政府及人民肯定與感謝。巴國政府長年以具體行動，堅定支持我國參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，阿布鐸總統曾四度在聯合國大會為台灣仗義執言，有助提升國際社會對台灣國際參與的重視與支持。
訪賓來台
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貝里斯
聖文森及格瑞那丁
拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇

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更新時間 : 2023-02-09 16:11 GMT+08:00

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