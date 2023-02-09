【2/14西洋情人節調查】67.5%情侶吃大餐過節　孤獨指數64分•38%單身族看電視度過

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2月14日「西洋情人節」即將到來，上班族有無浪漫的慶祝計畫，或是因疫情關係被迫「疫外」取消？心中最盼望收到什禮物？對於未來另一半的職業與收入，又有多少期待？

目前仍單身的勞工朋友們，自己一人過節的心情又是如何？對此yes123求職網，特地進行「情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」，結果在今天(9日)正式出爐。

針對感情現況，根據yes123求職網的調查，有38.7%的青年上班族透露，目前「未婚，而且沒有男女朋友」，另外37.5%屬於「未婚，不過有男女朋友」，因此總計「未婚的」佔了76.2%；剩下23.8%為「目前已婚」！

再把「已婚」與「有男女朋友」的比例相加，現階段算是「有另一半」的，合計也佔了61.3%！

同時在今年西洋情人節，這些情侶檔有無慶祝計畫呢？由yes12 3求職網的調查發現，其中60.2%表示，「確定有慶祝情人節的 計畫」，比例高於去年的55.8%。

其餘39.8%「不慶祝的」，又分成：13.3%屬於「 原本有慶祝計畫，但因疫情考量取消」；11.6%透露，「冷處理 ，不特別慶祝情人節」；還有14.9%屬於，「兩人分隔兩地或當 天要工作，沒法慶祝情人節」。

假如有計畫慶祝西洋情人節，在可複選狀況下，主要活動依序為：「 吃浪漫大餐」(67.5%)、「送禮物、送花」(52.1%)、 「寫情書或卡片、唱情歌」(33.6%)，以及「去摩鐵( MOTEL)慶祝」(29.8%)、「看夜景、夜遊兜風」( 23.8%)。

其餘的慶祝方式，還有這些：「看電影」(20.3%)、「 逛夜市、吃小吃」(16.1%)、「逛街購物」(15%)， 以及「準備求婚」(10.2%)、「安排旅遊」(6.6%)。

而在平均預算方面，則落在5,837元，少於去年的6,221元 ！若以「全體受僱就業者」914.6萬人估計， 有另一半的上班族佔61.3%，其中60.2%打算要慶祝， 預估創造出來的「西洋情人節商機」，今年將上看197億元。( 914.6萬乘上0.613，再乘上0.602，再乘上5, 837，約等於197億！)

最期望：手機、親製禮

最失望：花束、玩偶

當然對有另一半的上班族來說，都非常期待收到禮物。

根據yes1 23求職網調查發現，以男性上班族來說，今年「最希望」 收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名為：

「 智慧型手機」(35%)、「另一半親製的禮物」(32.8%)、 「運動用品」(31.1%)，以及「手錶」(28.8%)、「 情書」(25.4%)。

反之，男性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下， 前五名是：

「花束」(30.8%)、「現金或紅包」(29.1% )、「鑽戒」(27.4%)，以及「玩偶娃娃」(25.1%)、 「金飾」(23.4%)。

在女性上班族部分，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物， 在可複選狀況下，前五名是：

「另一半親製的禮物」(35.2%) 、「現金或紅包」(32.7%)、「百貨禮券」(28.1%)， 以及「智慧型手機」(25.1%)、「情書」(22.1%)。

相反的，女性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下， 前五名為：

「玩偶娃娃」(29.4%)、「巧克力」(27.4% )、「花束」(24.9%)，以及「名牌包」(22.9%)、「 服飾」(20.9%)。

有趣的是，在不分有無另一半前提下，假如有人要招待自己， 請客吃一頓情人節大餐，上班族認為，平均要吃4,856元的餐， 才算得上「大餐」等級；若以「官方經常性薪資」44,371元估 算，光一餐就要花掉一成一(10.9%)左右的月薪。(4, 856除以44,371，約等於0.109！)

「真心誠意至上，禮物價值其次！」yes123求職網發言人楊宗 斌建議，如果是「以結婚為前提」交往的上班族， 其實省下一些慶祝情人節的開銷，將錢存下來， 兩人一塊替未來的結婚基金努力。

至於「已婚族」奮鬥的目標，或許還有購屋基金、子女養育基金。因此慶祝情人節，送禮給另一半，不管是考量驚喜度或實用性， 在兼顧所得狀況下，其實「量力而為」即可。

交友範圍窄、外表無自信

其餘目前未婚，而且沒有男女朋友的人，在2月14日當天又有何計 畫呢？在可複選狀況下，此次調查就顯示：

其中有38.1%的人， 選擇「在家看電視」；或是「找單身的朋友聚餐或開趴」(33. 5%)、「上網找人聊天」(31.6%)；也有人想要「運動」( 29.1%)、「在家看書、聽音樂」(24.4%)。

其他單身過節的計畫，又分別有：

「準備跟曖昧對象告白」(22. 7%)、「逛街購物」(20.4%)、「參加聯誼活動， 認識新朋友」(14.3%)，以及「在公司加班」(12.2%) 、「自己吃大餐、看夜景」(6.7%)。

對於自己沒有另一半，在可複選狀況下，自認主要有以下這些原因：

「交友範圍狹隘」(71.2%)、「覺得自己的外表不夠好」( 47.8%)、「覺得自己的收入不夠好」(42.1%)，以及「 宅男宅女性格，不愛交際應酬」(34.9%)、「工作時間太長、 工作太忙」(26.9%)。

其他單身的主因，又分別為：

「對另一半的條件要求過高」(21. 5%)、「喜歡一個人自由自在的生活」(19.2%)、「 公司男女比率懸殊」(16.4%)，以及「父母親、長輩挑剔」( 13.9%)、「工作時間特殊(大夜班、早班)」(11.6%) 。

不論現階段單身的原因是什麼，每逢西洋情人節的「過節孤獨指數」 ，平均落在64.3分，高於去年的62.8分，算是「中高程度」 ；其中甚至有12.6%的人，自認高達一百分的「滿分」狀態！

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示， 其實交友範圍，不一定侷限在辦公室，或是與公務有關的人。更別忘了，工作並非人生的全部，上班族更需要追求「 生活與事業的平衡」。

因此楊宗斌建議單身的上班族，想要擴展人際關係， 不光是靠滑手機、上網聊天，要試著離開數位環境， 像是利用休假時間，出門參加聯誼、看展覽、從事休閒運動， 面對面結交新朋友。

理想情人職業：公務員、工程師、老師、房東

期待另一半：平均月入五萬！

除了追求完美的情人節計畫，對於另一半的薪資， 大家的期望值又是如何呢？對目前未婚的男性上班族而言， 平均期待「未來老婆」的月薪，可以有4.8萬元；其中甚至有7. 1%，希望能達到「八萬塊(含)以上」。

同樣詢問目前未婚的女性上班族，平均期待「未來老公」的月薪， 可以有5.6萬元；其中甚至有12.4%，希望能達到「八萬塊( 含)以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，若將上述兩個平均值相加， 總和約為10.4萬元，依此推算對未婚族來說， 組成一個理想中的「雙薪家庭」，「總月收入」 大概就要十萬塊起跳，而且如果居住在都會區，同時要養子女、 養房、養車，再加上孝親費、準備退休金， 這樣的薪資水準似乎才真的夠用。

因此楊宗斌憂心表示，如果持續處於低薪化、長期「凍薪」 的大環境，加上面臨通膨壓力，雖然心中建構理想另一半的形象， 但實際上經濟壓力大，導致青年上班族屈服於現實面， 未來可能選擇「晚婚不生」或者「不婚不生」。

另外根據yes123求職網的調查，對男性上班族來說，「 理想另一半」的職業，在可複選狀況下，前五名分別有：

「 一般公務員」(33.9%)、「老師、教授」(32.3%)、「 行政、總務人員」(30.4%)，以及「金融專業人員」(28. 1%)、「藝人、模特兒」(25.5%)。

而在第六到第十名部分，則分別是：「房東」(22%)、「業務、 銷售員」(21%)、「航空人員(空服員或機師)」(19.1% )，以及「醫護人員(醫生或護士)」(18.4%)、「網紅」( 17.1%)。

對女性上班族來說，「理想另一半」的職業，在可複選狀況下， 前五名分別是：

「科技資訊工程師」(32.2%)、「房東」( 30.3%)、「金融專業人員」(28.3%)，以及「老師、 教授」(26%)、「醫護人員(醫生或護士)」(20.7%)。

至於在第六到第十名部分，則依序分別有：「一般公務員」(19. 1%)、「海運從業人員」(17.8%)、「法務人員、律師」( 16.1%)，以及「網紅」(15.1%)、「航空人員(空服員 或機師)」(14.5%)。

「情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」，是由yes123求職網 於2023年1月19日到2月4日，以網路問卷進行抽樣， 調查已畢業或退伍(免役)的求職會員，年齡在20歲(含)以上、 且未滿40歲，有效問卷共1,227份，信心水準為95%， 誤差值為正負2.8%；男性佔619份，其中「未婚無女友」的為 265份，「未婚有女友」的為225份，「已婚」的為129份； 另外女性佔608份，其中「未婚無男友」的為210份，「 未婚有男友」的為235份，「已婚」的為163份。

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