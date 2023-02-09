台灣五月畫會唯一女性元老！李芳枝大作英國首度亮相　美韓藝術家重磅登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 五月畫會唯一女性創會成員、藝術家李芳枝的作品首度在英國指標性畫廊展出。

五月畫會是台灣畫家劉國松等受到廖繼春鼓勵，與台灣師範大學美術系校友郭豫倫及郭東榮於1956年成立的畫家協會，李芳枝為創辦人之一，也是唯一的女性元老，她繪畫以水彩和油畫為主，皆保留傳統水墨畫法，喜歡用較厚的宣紙來描繪抽象的水彩畫，習慣先用書法線條作畫，再用透明水彩作畫。。

倫敦白教堂藝廊將在自今（9）日至5月7日舉行春季特展「Action, Gesture, Paint: Women Artists and Global Abstraction 1940–70」，呈現來自不同國家80位女性藝術家，總計超過150幅畫作，其中包含李芳枝的兩幅作品1969年的〈無題〉以及1968年的〈秋天〉，該展後續將前往法國及德國巡迴。

此次超過一半展品首度在英國亮相，包括美國知名藝術家 Lee Krasner和 Helen Frankenthaler，以及鮮為人知的藝術家，如莫桑比克藝術家 Bertina Lopes和韓國藝術家 Wook-kyung Choi。

駐英台北代表處表示，該展超越將男性白人藝術家與抽象表現主義劃為等號的認知，帶領觀眾重新認識二次大戰後世界各地從事手勢輔助抽象主義創作，卻長期被忽略的女性藝術家。

活動網頁：https://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/action-gesture-paint-women-and-global-abstraction-1940-70/