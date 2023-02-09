台北喜來登戀戀萌熊情人節餐飲與住宿甜蜜放閃

浪漫好日子，情人節讓萌熊放閃。台北喜來登推出「戀戀萌熊」一系列情人節餐飲及住房活動，2月13日至2月15日頂級牛排館「安東廳」獻上雙人海陸饗宴，拿坡里認證義式餐廳「比薩屋」則推出道地風情套餐打造甜蜜約會，消費達指定門檻再贈IG名人愛用的PopSockets小熊軟糖手機架。浪漫神「住」攻，2月11日至3月14日「子醉金迷」奢華之夜住房專案，享有專屬浪漫客房佈置外，入住的戀人可享受法國頂級魚子醬蛋糕、Moët香檳，更獻上精緻鮮花束，每晚10,999元起，最佳約會行程歡度浪漫情人月。

2/13-2/15 頂級海陸饗宴打造浪漫約會夜

數度獲選最佳求婚餐廳，台北喜來登頂級牛排館「安東廳」於2月13日至2月15日推出情人節雙人海陸盛宴，每套7,999+10%元起，前菜「經典冷肉盤」選用帶有濃厚松露香氣的維拉尼頂級松露生火腿，搭配48個月熟成伊比利火腿為約會揭開序幕。湯品獻上「白蘆筍濃湯搭配鮮甜北海道干貝」，入口奶香四溢。熱前菜「挪威鮭魚．薑黃風味起士燉飯．熱亞納醬汁」豐厚鮮美挪威鮭魚排，搭配綿密起士燉飯與特製青醬一同入口，鮮香更添層次，主菜則推海陸雙主餐，肉質細嫩的「澳洲M9和牛紐約客8oz.」或油脂豐甜的「美國頂級肋眼牛排12oz.」搭配「蒜香烤波士頓活龍蝦」，甜點「焦糖起司千層佐香草冰淇淋」細密千層入口即化，為夜晚畫下完美句點。

濃厚義國風情的「比薩屋」則推出情人節雙饗套餐，每套3,680+10%元起，前菜可任選「明蝦酪梨沙拉．鮭魚卵」、「美國菲力牛肉薄片、絲綢乳酪、黑松露」等道地小食，熱前菜則獻上口感豐富的「比薩餃」，主食可選擇「卡納羅利南瓜燉飯」或「北海道干貝墨魚汁義大利麵搭蛤蜊」，主菜則獻上主廚精選海陸饗宴，肉食主義可選擇「精選肉品集」，道地義式肉腸、辣醬雞肉搭配柔嫩多汁「美國菲力牛排8oz.」或鮮甜柔嫩「伊比利僧帽豬」豐富份量滿足挑剔味蕾。或可選擇澎湃海味「特色海味集」，鮮嫩檸檬鱈魚、肥美窯烤淡菜、鮮甜白酒鮮炒小卷，搭配頂級彈牙「波士頓龍蝦」或新鮮脆口「明蝦」暢饗海味，以及西西里燉菜、薯條為配菜。甜點則為「皮埃蒙特風味沙巴庸襯季節鮮果」輕盈口感酸甜不膩口。

讓小熊萌化另一半的心，2月14日情人夜台北喜來登與美國超人氣品牌PopSockets™泡泡騷合作，於上述餐廳點用雙人套餐即可獲得「紫糖果小熊軟糖」手機架。泡泡騷是IG名人最愛的手機配件品牌，在全球銷售破億顆商品，全美市佔率第1的知名品牌，讓戀人不論自拍、追劇、玩遊戲都能輕鬆搞定，超可愛外型也讓戀人愛不釋手。

3/14前，Kaviari魚子醬蛋糕與Moët打造極致奢華夜

情人節獻給另一伴極致奢華夜，台北喜來登即日起至3月14日限量推出「子醉金迷」奢華之夜方案，每晚10,999元起，精選法國著名魚子醬品牌Kaviari打造滋味優雅的「魚子醬蛋糕」，入口如奶油般滑順、鹹鮮濃香，無與倫比的味覺及視覺享受。搭配法國精品香檳「Moët & Chandon」，夾帶著白檸檬、葡萄花蕾芳香，輕冽不甜，細緻悠長的氣泡在味蕾躍動，若有似無的花果香繚繞唇齒。專案更有寒舍花譜精緻鮮花束，為情人之夜妝點浪漫尾韻。