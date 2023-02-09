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台灣室內口罩令最快2/20鬆綁！指揮中心於今公布細節

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/09 10:16
室內口罩令即將鬆綁，指揮中心將於9日下午宣布，並視情況於近期正式實施。

室內口罩令即將鬆綁，指揮中心將於9日下午宣布，並視情況於近期正式實施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）室內口罩令即將鬆綁！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝和發言人莊人祥證實，將於今（9）日疫情直播記者會上宣布第二階段室內口罩鬆綁政策，但公布後不會立刻實施，仍有一段緩衝期，待觀察疫情趨勢及醫療量能變化才會正式上路。

國內去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外應全程佩戴口罩規定。原定2月2日公布第二階段口罩鬆綁，但因農曆春節後疫情反彈、連日低溫造成心肌梗塞、中風的病人暴增，以及各部會尚需時間溝通和安排而暫緩公布。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥8日晚間指出，週四的疫情記者會說明室內口罩鬆綁新制，但強調不會公布後立刻實施，仍待觀察疫情趨勢及醫療量能變化。

中央社報導，王必勝近日多次強調，指揮中心已耗時討論2個多月詳細分析相關規定，現階段國內新增確診數下降中，醫院專責病房占床率將持續觀察發展，會選擇適合時機公布、上路室內口罩鬆綁新制。

據了解，第二階段口罩鬆綁方向預計參考「韓國模式」，採正面表列「一定要戴口罩的場所」為方向，比如醫療院所、大眾交通運輸工具等密閉、高風險地方，其他地點則是「自主配戴」，但還會有「建議要配戴」的場合與特殊狀況。

高中以下學校即將13日（下週一）開學，外界關注校園口罩規定是否同步鬆綁？教育部長潘文忠昨（8）日受訪則表示，教育部已取得家長、教師團體、學校教師代表的觀察、建議，並已與指揮中心討論，近期會就口罩鬆綁措施對外說明。

他補充，若開學前仍未公布最新防疫政策，則維持現行規範「以篩代隔」，即確診者實施7天居家照護，接觸者若快篩陰性且無症狀可上課。

至於第二階段口罩鬆綁政策何時上路？自由時報獨家報導，指揮中心預計宣布自2月20日起實施口罩鬆綁措施，各級學校包括中小學和大專院校等預計3月6日開始實施，中小學下週一開學後會有緩衝期，開學日至3月5日原則上室內上課仍須戴口罩。

台灣室內口罩令最快2/20鬆綁！指揮中心於今公布細節
指揮中心
口罩令
室內口罩配戴規定

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