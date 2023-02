【土耳其強震】敘利亞母親拚死產子 瓦礫中女孩：救我，我就是你的奴隸

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)災難後總有那麼些關於人性光輝的故事。土耳其、敘利亞邊界6日清晨發生7.8強震後,敘利亞傳出一名臍帶仍與母體相連的嬰孩,用哭聲展現生命力的強韌。同樣在敘利亞,一名小女孩壓在石塊中單手護妹的畫面,也令不少人濕了眼眶。

美聯社報導,土敘邊境Jinderis小鎮的一戶倒塌的屋舍中,傳出嬰孩的哭聲,親友鄰居6日下午從瓦礫堆中挖出了一名女嬰,臍帶仍與母親相連。遺憾的是,母親已沒有生命跡象,父親與四個兄弟姊妹也喪生,她成了家中唯一一名倖存者。

女嬰是在震災10小時後才被發現,在母親的雙腿前,當時體溫已掉到35度。她的身上傷痕累累,包括背部一處較大傷口,但健康情況仍屬穩定,脊椎是否受損,有待觀察。

醫師研判,其母Abu Hadiya應是地震發生後誕下嬰孩,生產時應是清醒的,但產後不久便死去。所幸她奇蹟似地及時獲救,若再晚個一小時,「恐怕撐不過」。

A newborn baby that was rescued from under the rubble of a collapsed building in the northwestern Syrian town of Jinderis is now safely in an incubator at the children's hospital in the nearby town of Afrin. Live updates: https://t.co/JUkclh5aYy pic.twitter.com/2kRNfhwns0



女嬰傷痕累累,奇蹟生還(圖/美聯社)

敘利亞Haram區一處村莊的小女孩Mariam,也是早熟地令人心酸。根據CNN,救難人員在災後36小時發現她時,她與妹妹正壓在石塊下,動彈不得,她的手堪堪護住了妹妹的頭部。

見到救難人員,Mariam沒有哭喊,她輕撫著小妹的頭髮,孱弱地、輕輕地吐出了幾句話:「救我,你要我做什麼都可以。我會成為你的奴隸。」

這畫面讓許多人為之震動,心疼女孩的勇敢與世故。根據她的父親Mustafa Zuhir Al-Sayed,地震發生後,天搖地動,他、妻子與三個孩子在土石下壓了兩天,不斷念著古蘭經,祈求救難人員到來。

被姊姊護在身下的女孩,名為Ilaaf。他的父親說道,這是伊斯蘭名字,意思是「保護」。

A video from Syria. A little Syrian girl tells a rescuer as he approaches her:

"Get me out from under this rubble, me and my sister, and I will be your slave."

The words of a child in a country plagued by terrorists, wars, sanctions and world indifference. pic.twitter.com/oK9ofsuOMC