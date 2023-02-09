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【土耳其強震】敘利亞母親拚死產子 瓦礫中女孩：救我，我就是你的奴隸

孩子一出生就成了孤兒，父母、四個兄弟姊妹都在震災中罹難

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/09 10:09
敘利亞母親拚死產子，嬰孩震災中生還（圖／美聯社）

敘利亞母親拚死產子，嬰孩震災中生還（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）災難後總有那麼些關於人性光輝的故事。土耳其、敘利亞邊界6日清晨發生7.8強震後，敘利亞傳出一名臍帶仍與母體相連的嬰孩，用哭聲展現生命力的強韌。同樣在敘利亞，一名小女孩壓在石塊中單手護妹的畫面，也令不少人濕了眼眶。

美聯社報導，土敘邊境Jinderis小鎮的一戶倒塌的屋舍中，傳出嬰孩的哭聲，親友鄰居6日下午從瓦礫堆中挖出了一名女嬰，臍帶仍與母親相連。遺憾的是，母親已沒有生命跡象，父親與四個兄弟姊妹也喪生，她成了家中唯一一名倖存者。

女嬰是在震災10小時後才被發現，在母親的雙腿前，當時體溫已掉到35度。她的身上傷痕累累，包括背部一處較大傷口，但健康情況仍屬穩定，脊椎是否受損，有待觀察。

醫師研判，其母Abu Hadiya應是地震發生後誕下嬰孩，生產時應是清醒的，但產後不久便死去。所幸她奇蹟似地及時獲救，若再晚個一小時，「恐怕撐不過」。

【土耳其強震】敘利亞母親拚死產子 瓦礫中女孩：救我，我就是你的奴隸
女嬰傷痕累累，奇蹟生還（圖／美聯社）

敘利亞Haram區一處村莊的小女孩Mariam，也是早熟地令人心酸。根據CNN，救難人員在災後36小時發現她時，她與妹妹正壓在石塊下，動彈不得，她的手堪堪護住了妹妹的頭部。

見到救難人員，Mariam沒有哭喊，她輕撫著小妹的頭髮，孱弱地、輕輕地吐出了幾句話：「救我，你要我做什麼都可以。我會成為你的奴隸。」

這畫面讓許多人為之震動，心疼女孩的勇敢與世故。根據她的父親Mustafa Zuhir Al-Sayed，地震發生後，天搖地動，他、妻子與三個孩子在土石下壓了兩天，不斷念著古蘭經，祈求救難人員到來。

被姊姊護在身下的女孩，名為Ilaaf。他的父親說道，這是伊斯蘭名字，意思是「保護」。

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地震
土耳其
敘利亞

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