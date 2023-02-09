「煩死了！好想XX！」厭世文爆紅！法國喜劇拒安靜離職　台灣2月24日爆笑上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣電影片商為宣傳新片想出超厭世梗，沒想到引起各大粉專跟風，也和電影精神不謀而合。

最近社群媒體上瘋傳一句話「煩死了，好想離職」意外引起許多粉絲專頁的小編及名人跟風，也相繼使用該句型宣傳自家產品，包含「煩死了，好想離婚」、「煩死了，好想刷爆信用卡」等，原來這位帶頭厭世的是甲上娛樂，為了宣傳將於本月上映的法國喜劇《不離職冒險王》（Employee of the Month）而想出的梗，在短短3小時吸引近6,000人按讚，一天後就有超過2萬人按讚，留言區的討論十分熱烈，引起強烈的共鳴。

《不離職冒險王》是《緊張大師》、《一路不順風》法國喜劇票房男星傑羅姆康曼德自導自演，卡司包括《沒人愛小姐》西班牙影后莉蒂西亞杜希、《最後一件晚禮服的秘密》帕斯卡爾艾比略，以及曾與尚雷諾主演經典奇幻喜劇《時空急轉彎》走紅的法國男星克里斯汀克拉維耶加盟演出。電影榮獲去年法國 L'Alpe d'Huez 喜劇影展大獎，法國票房首週票房破 42 萬。



電影預告。(影/YouTube)

導演傑羅姆康曼德相當喜愛這個故事，他表示寫劇本時自己使出渾身解數，將冒險喜劇與社會諷刺相結合，並為整體增添了明快節奏。另外讓他感興趣的是將故事「在地化」，他說：「我期望將故事更貼近我們當前所關注的問題，最後我的電影有談論了與女性的關係、職業多樣性、關注環境生態，所有這些在 10 年內變得不可避免談論的議題，也成為我電影的特殊性！」也希望在笑鬧之餘，能帶給觀眾們更多的反思。

故事描述視公務員為畢生夢想的文森，有未婚妻跟錢多事少離家近的「爽缺」，都在被裁員後人生開始改變，但他拒絕配合任何優退方案和政府對抗，為此付上代價：被調職到偏僻的地方或是做沒有人願意做的粗活，最後踏上世界盡頭冒險遇到真愛。

電影將於2 月 24 日上映。