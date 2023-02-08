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台灣搜救隊深入土耳其重災區　強大搜救量能獲國際讚譽

第一梯搜救隊經36小時抵達重災區阿德亞曼，並以搜救犬及器材展開搜救，目前尚無發現任何生命跡象；第二梯次搜救隊今日中午已抵達土國，轉機前往阿達那機場的聯合國國際搜救隊接待及撤離中心（RDC），準備投入任務。總統蔡英文今日在通話中勉勵搜救隊安全返國。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 21:22
台灣第一梯次搜救隊於重災區阿德亞曼與當地搜救部門聯手執行任務。（圖／中央社）

台灣第一梯次搜救隊於重災區阿德亞曼與當地搜救部門聯手執行任務。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）土耳其因規模7.8強震傷亡慘重，台灣接連派出兩批搜救隊前往重災區協助，為強化救災進度，搜救隊更首次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心，總統蔡英文今（8）日下午與之通話確認現場情形，並勉勵隊員安全返國。

歷經36小時抵達現場 成立SCC1

土耳其百年強震目前死亡人數已超過8700人，台灣首批搜救隊40人於6日出發，幾經奔波耗費36小時，終於在台灣時間上午11時50分挺進土國災區阿德亞曼（Adiyaman）。

台北市消防局表示，首梯成員之一的台北市搜救隊成員回報，前往阿德亞曼的路途一片漆黑沒有照明，沿路房屋倒塌，4.5小時的車程，耗費7小時僅推進一半，交通相當困難。抵達現場後，我國搜救隊迅速展開救援工作，並使用K9（搜救犬）和搜索器材進行確認，然而目前都未發現生命跡象。

中央社報導，因原預定主導分區指揮協調中心（SCC1）的美國搜救隊尚未抵達，救災分秒必爭，因此在取得當地政府同意並回報聯合國國際搜救隊接待及撤離中心（RDC）後，即刻由我國搜救隊於現場成立SCC1。

消防署指出，我國搜救隊協助阿德亞曼省區域內搜救隊協調任務派遣、現場分區評估作業，快速建立受災區域資料，以利現地及後續投入的搜救隊伍進行作業。SCC1已接受2支搜救隊伍的報到並派遣隊伍執行任務，以及接受災民報案，同時與奈及利亞搜救隊共同研商搜救事宜。

表現亮眼獲國際肯定

消防署表示，這是台灣搜救隊執行國際人道救援任務以來，首次以非認證國家名義建立SCC1，展現強大台灣救援量能，獲得其他搜救隊的肯定及稱許，也登上國際媒體CNN版面。

消防署指出，首梯搜救隊今下午會同美國、捷克、波蘭、喬治亞等國團隊共同執行任務，聯合國晚間亦正式將台灣列在官網搜救隊伍，即「台灣坍塌搜救專隊（Taiwan USAR Team）」以及「台灣特殊搜查救援隊（Taiwan Special Search and Rescue Team）」。

至於7日出發的第二梯搜救隊，90名搜救人員及2隻搜救犬已於台灣時間8日中午12時45分抵達土耳其伊斯坦堡，經轉機前往阿達那機場的RDC，由當地人員派遣至救援區域報到，協助搜救。

蔡英文視訊搜救隊 勉平安返國

總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文下午在內政部長林右昌的陪同下，與已抵達土耳其的第一梯次台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文進行視訊通話。

林聿禪轉述，蔡英文在通話中除了瞭解現場救災情形外，也對於搜救隊的休息狀況、保暖配備、飲食資源是否充足等表達關心，並表示，若搜救隊需要更多資源，隨時提出需求，政府都會盡速寄送物資。

蔡英文提及，當年發生921震災時，土耳其率先派搜救隊來台協助，因此，這次土耳其發生重大災情，台灣也立即提出支援，而國人對台灣搜救隊的救災行動，都相當關切，也為搜救隊加油，並再三提醒搜救隊注意自身安全及保暖，務必平安返國。
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