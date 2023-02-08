台灣搜救隊深入土耳其重災區　強大搜救量能獲國際讚譽

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）土耳其因規模7.8強震傷亡慘重，台灣接連派出兩批搜救隊前往重災區協助，為強化救災進度，搜救隊更首次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心，總統蔡英文今（8）日下午與之通話確認現場情形，並勉勵隊員安全返國。

歷經36小時抵達現場 成立SCC1

土耳其百年強震目前死亡人數已超過8700人，台灣首批搜救隊40人於6日出發，幾經奔波耗費36小時，終於在台灣時間上午11時50分挺進土國災區阿德亞曼（Adiyaman）。

台北市消防局表示，首梯成員之一的台北市搜救隊成員回報，前往阿德亞曼的路途一片漆黑沒有照明，沿路房屋倒塌，4.5小時的車程，耗費7小時僅推進一半，交通相當困難。抵達現場後，我國搜救隊迅速展開救援工作，並使用K9（搜救犬）和搜索器材進行確認，然而目前都未發現生命跡象。

中央社報導，因原預定主導分區指揮協調中心（SCC1）的美國搜救隊尚未抵達，救災分秒必爭，因此在取得當地政府同意並回報聯合國國際搜救隊接待及撤離中心（RDC）後，即刻由我國搜救隊於現場成立SCC1。

消防署指出，我國搜救隊協助阿德亞曼省區域內搜救隊協調任務派遣、現場分區評估作業，快速建立受災區域資料，以利現地及後續投入的搜救隊伍進行作業。SCC1已接受2支搜救隊伍的報到並派遣隊伍執行任務，以及接受災民報案，同時與奈及利亞搜救隊共同研商搜救事宜。

表現亮眼獲國際肯定

消防署表示，這是台灣搜救隊執行國際人道救援任務以來，首次以非認證國家名義建立SCC1，展現強大台灣救援量能，獲得其他搜救隊的肯定及稱許，也登上國際媒體CNN版面。

消防署指出，首梯搜救隊今下午會同美國、捷克、波蘭、喬治亞等國團隊共同執行任務，聯合國晚間亦正式將台灣列在官網搜救隊伍，即「台灣坍塌搜救專隊（Taiwan USAR Team）」以及「台灣特殊搜查救援隊（Taiwan Special Search and Rescue Team）」。

至於7日出發的第二梯搜救隊，90名搜救人員及2隻搜救犬已於台灣時間8日中午12時45分抵達土耳其伊斯坦堡，經轉機前往阿達那機場的RDC，由當地人員派遣至救援區域報到，協助搜救。

蔡英文視訊搜救隊 勉平安返國

總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文下午在內政部長林右昌的陪同下，與已抵達土耳其的第一梯次台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文進行視訊通話。

林聿禪轉述，蔡英文在通話中除了瞭解現場救災情形外，也對於搜救隊的休息狀況、保暖配備、飲食資源是否充足等表達關心，並表示，若搜救隊需要更多資源，隨時提出需求，政府都會盡速寄送物資。

蔡英文提及，當年發生921震災時，土耳其率先派搜救隊來台協助，因此，這次土耳其發生重大災情，台灣也立即提出支援，而國人對台灣搜救隊的救災行動，都相當關切，也為搜救隊加油，並再三提醒搜救隊注意自身安全及保暖，務必平安返國。