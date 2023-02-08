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俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍

收入大增讓龍頭BP表示，要暫緩其曾承諾的減少碳排計畫。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 20:25
俄烏戰爭導致油氣公司大發橫財。(圖／Pexels）

俄烏戰爭導致油氣公司大發橫財。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）由於俄烏戰爭一直未能結束讓全球能源價格繼續維持在高點，石油公司過去一年賺到盆缽滿盈，包括BP公眾有限公司在內的全球大型石油公司的年收入都打破歷史新高，不過這也讓感受到燃油帳單龐大壓力的民眾覺得，石油公司應該繳更多稅。

BBC報導，全球六大石油公司中，殼牌石油公司上週揭露的數據顯示收入已達近400億美元，而BP去（2022）年的收入比2021年增加超過一倍，來到277億美元，其他石油公司的收入皆有類似的成長；除此之外，BP甚至還「加碼」表示，要暫緩其曾承諾的減少碳排計畫。

BP一度是最早承諾要在在2030年前削減35%至40%的碳排量，並在2050年前達成淨零碳排的大型油氣公司，不過今（7）日公司卻表示，為了要滿足目前各界對油氣的需求，35%至40%的減碳目標已下修至20%至30%，而面對民眾要求政府增加對石油公司課稅，執行長盧尼（Bernard Looney）更直指，公司政策是在能源轉型的同時，提供全球所需的能源。

由於石油公司已經近乎不合理的利潤增長，英國政府在去年實行了針對能源收入的「暴利稅」（EPL）。本來訂在25%，但是政府似乎認為能源公司還要再負擔一點，所以最後調升至35%，而如此一來，BP雖然在英國的利潤僅佔其全球獲利的10%，其因為EPL而需多支付的稅額就高達7億美元。

前BP高階管理人員、現任英國國王學院客座教授Nick Butler指出，油氣價格不會一直都這麼高，這些石油公司的暴利終究會看到盡頭，不過也有人持反對意見，英國工黨與自由民主黨的議員認為這高到離譜的收入簡直難以接受，呼籲執政黨再調高EPL的比例。
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