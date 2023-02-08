長期飲酒致腦功能障礙　酒癮治療重拾精彩人生

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台灣在「酒駕零容忍」的社會氛圍下，刑罰加重讓酒駕肇事件數與死亡數逐年下降。看似成功的酒駕防制下，困境在於七成酒駕者可能再犯，而4次酒駕以上者酒癮比例接近9成，為「癮」所困的酒駕者，卻缺乏完整酒癮治療。

酒癮問題嚴重 腦功能有障礙

藉由研究發現酒癮患者額葉功能在100人中排名倒數35名，長期飲酒致腦功能障礙可能是工作不穩定、暴躁失控、成為酒駕與家暴常客的原因。也發現酒癮者每3個就有2個達重度失志(demoralization)，即對人生失去意義、失去希望，有高自殺風險，「借酒澆愁愁更愁」便成了酒癮者的苦難寫照。

台灣酒癮盛行率約2.5-3.5%，即60-80萬有酒癮問題，中榮提出一種快速辨識您是否屬於問題性飲酒的方法。簡單來說男性單次飲酒大於4罐啤酒，女性單次飲酒大於3罐啤酒；男性當週超過14罐啤酒，女性當週超過7罐啤酒就屬於問題性飲酒，是酒癮的高風險群，需要進一步評估。

高危險酒癮者 「Join ME」來治療

如果是下列7種族群者在年節飲酒就要小心酒癮風險：長期過量與經常酗酒者、從小開始飲酒、家族酒癮病史、憂鬱失眠等精神健康問題、感情創傷或其他重大心理創傷、進行減重手術者、朋友與親密伴侶共同飲酒。台中榮總深知酒癮治療的重要性，結合科技建構中榮酒癮治療模式(Join ME)，兩年多來創造卓越成效。接受家屬服務的酒癮個案降低飲酒量達100%，完全停酒三個月以上達56%，更有長達一年以上停酒的紀錄。中榮治療酒癮豐碩成果也榮獲111年SNQ國家品質標章認證與台中市衛生局考核讚賞，即刻救「癮」讓酒癮、酒駕者脫「癮」而出。

Join ME重拾精彩人生的案例相當多，為讓更多的酒癮患者能獲得良好治療重拾精彩人生。中榮Join ME有5大優勢如下：1.首創LINE諮詢；2.家屬心理諮詢與支持；3.戒酒藥物與費用補助；4.跨單位合作網絡包含地檢署、警廣、社會福利中心、心理治療所與監理站等單位；5.精準醫學基因檢測辨識酒癮與罹癌風險。

春酒年節時分，親朋好友聚會小酌聯絡感情，需注意酒駕的發生與酒癮息息相關，應謹慎注意飲酒頻率與飲酒量。理性飲酒無礙，酒癮則有身體、心理與社會危害。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56694

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