陶傑獨家專訪：一顆氣球看中美出招、歐洲立場及台灣利益

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）今（2023）年初，一顆中國間諜氣球戳破了中美關係即將改善的假象，北京災難性的外交應對、他國相繼目擊中國氣球蹤跡，以及中共以氣球情偵行之有年的事實被一一揭露，讓北京成為眾矢之的，事件更持續在國際發酵。有「香江第一才子」之稱的香港作家、政治評論家陶傑，近日接受台灣英文新聞專訪，剖析氣球事件背後中美算盤，歐洲對台外交立場以及台灣未來前程。

「黑天鵝」亂飛? 拜登反客為主漂亮回擊

美國總統拜登（Joe Biden）下令公開擊落氣球、打撈、並與逾40國分享相關情報；中國數次重申「無人飛艇」失控乃意外事件，譴責美方反應過度，中美關係再度回歸僵局，國際撻伐之聲愈演愈烈。與此同時輿論諸多揣測，包括中國國家主席習近平有意為之，或源自中國內部權力結構各派對習的挑戰。在陶傑看來，上述觀點「多有矛盾之處」。

2023年可謂中國重返世界的關鍵一年，在歷經疫情解封、經濟衰退、半導體被封殺等多重困境，該國急需外資進場、改善中美關係。

陶傑認為，不論是猜測中國故意選在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪前出招、美國主動對中國下套都有可能，他更傾向於是美國「化被動為主動」，打了場漂亮反擊。

首先，中國主動出擊不符邏輯。以間諜氣球入侵美國領空，構成該國國土安全威脅，依國際法已屬「準戰爭」行為，對中國沒有好處；再者，中國滿口譴責美國冷戰思維、封殺中國晶片，卻轉頭主動入侵美國領空，只會加劇美國國會對抗中國的凝聚力，並非理性行為；因此，該起事件「更可能為中國官僚制度失誤、技術性問題，畢竟中國製造並不是那麼可靠」。

一箭三雕：抗中形象、大選籌碼、友台助力

陶傑強調，「這不是一個氣球的問題，背後是有很多深層的議題。」

其一，各國蒐集情報乃是常態。陶傑指出，美國對中國間諜氣球的存在「知之甚久」。川普政府發現三例選擇不公布、不應對，而拜登政府選在此時對外揭露，各有考量。拜登釋出對中強硬應對的訊息，在安全地帶將之擊落也展現軍方面對中國胸有成竹，妥善規劃。不論是有意將中國打個措手不及，還是「化被動為主動」的反擊，美國此番操作甚合兵法。

其二，掀川普主政曾偵獲3顆中國間諜氣球的舊帳，原屬不該，但這正是共和黨與民主黨內鬥手段，以之作為2024年總統大選的攻訐籌碼。

其三，拜登政府透過公開放送氣球入侵領空、被擊落並打撈上岸的畫面，製造外交氣氛的突變，為美國國會推行各項友台法案，以及可見的將來台海出事時美國出手干預，爭取更多民意支持，也有助現任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）卡關的訪台行。

陶傑指出，向來對台海持「戰略模糊」態度的美方，近來屢屢傳出台海可能將於2025年、2027年前出事的預測，拜登更屢次重申將保衛台灣，這也證明美國已進入某種「備戰狀態」，在這當下將氣球擊落，也有「讓中國看看」的意味。

歐洲聯美保台？端看現實利益

面對中美競爭加劇、勢同水火，美國著名政治網站Politico日前直指，在集體安保、烏克蘭戰爭等議題上高度依賴美國的歐洲，已漸漸無法維持對中國態度多元的姿態，似乎已可預見於兩強之間明確選邊站的未來，其中也包括對台灣的態度轉變。台灣又是否能在這波潮流中左右逢源，亦或是落入處境更加艱難的窘況？

對此陶傑表示，泰半歐洲以德、法馬首是瞻，德國又與中國貿易往來密切，「中國知道若能控制德國就控制大半歐洲」；美國則心知肚明，要德、法站隊自己這邊不易，但比之川普時期已然容易許多。間諜氣球的「視覺象徵意義」讓歐洲更具體的方式看到了中國的在全球的威脅，有助歐盟靠攏美國。然而歐盟之上還有軍事同盟組織北約（NATO），陶傑認為，北約問題不大，轉變「正在發生，端看時間多久而已。」

在與台灣往來一事上，歐洲儘管態度多元，但越來越多國家搭上台灣「訪團外交」的熱潮，包括德、法等國國會議員紛紛率團來台，表態支持台海維持和平穩定，積極協助台灣爭取協商、洽簽雙邊投資協定（BTA），台灣與歐洲的往來看似前景花團景簇，然而看在陶傑的眼中，更多是「利益」使然。

陶傑指出，歐洲、台灣及中國是相當現實的關係，相對於中國14億人口的市場，台灣僅有2300萬人口，其中就有相當比例前往中國經商就學，「你要歐洲一夜之間捨棄中國市場，完全只因為政治道德信念擁抱台灣，這比較困難。」

據台灣國發會公布數據，2022年台灣赴中國（含港澳）工作人數為16.3萬人，而疫情爆發前的2019年國人赴中國人數為39.5萬。

儘管中國市場實力雄厚，但一連串的清零封控政策、打壓箝制香港行徑，也讓歐洲及美國政商意識到，中國隨時會因為政治而改變。台歐交流加深， 可以說是中國「戰狼外交」一手促成的結果。

事實上，歐洲及中國都心知肚明：在三權分立體制下，國會訪團行動不代表行政立場，且美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、歐洲訪團紛紛抵達台北，過了臨界點中國放狠話的路數早已不管用。真正讓台灣處境更危險的，是台灣對兩岸論述的表態，與外賓訪台與否無甚關係。

陶傑反問，若台海幾年內就開戰，「你要歐洲外資如何來台灣投資？這世界是現實及利益為導向。」

中共成竹在胸 九二共識無關大局

台灣的兩岸論述，實際上就是兩岸歷史遺緒何去何從、台灣前途的問題，這也是台灣兩黨旗幟鮮明的政治籌碼：國民黨走「九二共識、一中各表」路線，蔡政府主打「抗中保台」牌。

2024選戰漸近，國民黨副主席夏立言近期再度訪問中國的安排，在陶傑看來，現在跟中國談九二共識、談2024大選「是沒有用的」，甚至可以說「談跟不談毫無差別」。國民黨心裡也明白，習近平心中的九二共識就是「一國兩制」，絕對談不攏；且馬英九早已表態台灣應該親美（編按：「和陸、友日、親美」戰略），當時已招致中國喉舌。

既然如此，夏立言此時去「談」所謂何事？陶傑認為，不外乎是加強明年選戰的籌碼，是「做一個姿態」，向搖擺不定、怕戰的選民展示，有能力跟中國交涉，比蔡英文好，「至少你還有得談」。

有人質疑蔡英文「抗中保台」路線讓台灣處境更危險，不提獨立，不要挑釁，即可維持現狀，陶傑不這麼看。當前國際事態如此，與誰主政無關，「即便現在是馬英九上台，不會比蔡英文在任更和平。」

陶傑直言，「你不提台灣獨立，只談九二共識，只提一個中國，不提一中各表，中國照樣可以說你台獨，只要中國覺得自己有把握，他照樣打你，所以講求的是（台灣的）實力。」

美中衝突升級 台灣前途取決自身實力

間諜氣球一案暴露所謂美中合理競爭、負責任管理衝突下，毫無信任、不可溝通的對立。正如陶傑指出，美國及西方因新冠疫情、俄烏戰爭、中俄結盟等議題將中國視為超越俄國的威脅；北京也已經意識到，西方陣營對戰狼外交不再忍讓，裴洛西去歲訪台就是最佳案例。

中國儘管以強硬外交語言及圍台軍事展演展現聲勢，卻也明白了自己在軍事較量上「討不到便宜」；不再綏靖的美國更強硬出擊，新任眾議院議長麥卡錫訪台一事，正是美國以台灣主動出招。

美國前印太司令部司令、退役海軍4星上將戴維森（Philip S. Davidson）研判中國將於2027年前嘗試對台灣動武；美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）也預測，2024年台灣及美國舉行總統大選後，習近平將藉台灣問題發難，與美國在2025年爆發戰爭，台海開戰時程表甚囂塵上。

對此陶傑分析，至少2024年底前台海不會開戰，因為中國也在觀望台灣總統大選結果，若國民黨執政，「中共相信有和談的希望。」習近平在去年二十大政治報告中，仍以「爭取和平統一的前景」看待台灣問題。

美中交手，招招詭譎，不僅牽動印太區域風起雲湧，更與台灣前程及2300萬人民的民主未來密切相關，戰鼓漸響，人民終日惴惴不安。正如陶傑所言，「台灣自身軍事實力」以及「與美國關係」，才是左右台灣處境與前途的關鍵。