新北獲全國性多語多元文化繪本心得比賽1特優6佳作1入選

教育部111年度全國性多語多元文化繪本親子共讀心 得甄選競賽於日前辦理頒獎典禮，比賽分為幼兒園組、國小低、中、 高年級組、國中組等5組，全國共計402件優秀作品投件， 競爭激烈，新北市共獲得特優1、佳作6、入選1等佳績， 成績大放異彩。榮獲特優的五峰國中關宇晴同學今(8)日在市政會 議進行獻獎，和侯友宜市長分享喜悅與榮耀。

侯友宜市長表示，新北市是新住民人口最多的城市， 融合各式多元文化的魅力，以樂活、樂學、樂業三條龍推動2030 新住民十年願景，促進新住民擁有幸福安定生活， 透過辦理具有異國風情的美食、音樂舞蹈、市集體驗、 行動書車等活動，讓市民一同感受多元文化趣味； 學校也透過親子共讀活動及閱讀寫作， 鼓勵學生以文字表達自身對於多元文化的理解，擴展國際視野。

五峰國中的關宇晴同學以《逃 我們的寶島，他們的牢》閱讀心得榮獲國中組特優全國第一， 書中講述外籍工作者遭遇的困境，關同學說她閱讀後覺得與卡夫卡《 變形記》有些相似， 在臺灣的外籍工作者就像變形記主角格雷套上甲蟲外衣後， 因文化差異及法令不熟悉，為了生活， 在努力融入及適應在地生活的過程中也逐漸被社會剝削， 最後連基本生活應有的人權都失去了!

關宇晴同學另表示，參加這次的心得寫作競賽除了獲獎的喜悅， 對於多元文化的交流理解、政策法令的宣導可以從自身做起， 並能與他人分享感到更開心，他們每個人都有機會走進多元文化的環境裡，或許吃個米線、 喝個異國風味咖啡，雙向的互動才能讓不同族群越靠越近。

金山高中國中部蔡馨伶同學以《你最重要的東西是什麼》 心得獲得佳作，她表示每個人經歷皆不同， 住在金邊垃圾堆旁的小孩，只需要一朵花，就可以感覺到幸福， 每個人所看重的東西各有所不同， 所以不要用批判的角度去看待差異， 在多元文化下我們應該要學習尊重別人的選擇。

海山國小竺宜寰閱讀《世界的孩子不一樣的生活》 了解到不同生活方式，孩子學習成長路也不同， 而臺灣有最甜美的水果，秀麗的中央山脈，碧海藍天美不勝收； 海山國小趙彩婕同學借了有中文及多國語言的《這兩個人在做什麼》 和爸爸共讀，閱讀後趙同學想到認識的越南阿姨，即使語言不通， 但透過肢體語言與微笑也能感受到滿滿善意。

五峰國中呂治中校長表示，他們努力替孩子營造一個多元學習的教育環境， 而新北因為人口組成多元，整座城市跟市民， 都是孩子能學習的場域與對象。指導老師張庭芳表示， 這一次的多語多元文化心得寫作比賽，對學生是一個很棒的嘗試， 用寫作分享自己對多元文化的觀點， 展現正向思考與改變的學習行動力。

教育局長張明文表示，新北市每年皆有300多所學校於4月辦理校 園多元文化週活動，除從各式活動體驗學習國際文化外， 透過閱讀多元文化相關書籍，鼓勵親子共讀為起點， 家長共同與學校陪伴孩子一同學習多元文化， 培養學生具備批判思考及全球關懷的公民素養， 期待新北市能成為尊重多元文化及兼容並蓄的友善城市。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供