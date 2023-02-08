2023台北國際烘焙暨設備展 首屆潛力獎競賽榜單出爐

亞太區指標烘焙主題大展「台北國際烘焙暨設備展(Taipei Int’l Bakery Show)」2/16(四)至19(日)將於南港展覽館1館1、4樓盛大舉辦，見疫情衝擊趨緩，各行各業將進入疫後重啟的關鍵契機，主辦單位台北市糕餅商業同業公會與展昭國際企業股份有限公司以「烘焙暖實力．共”創”新食代」為題，秉持「創」所代表的創新與創造精神，籌辦一系列活動帶動產業前行。

其中，【第二屆2023台灣烘焙大賞】延續首屆以網路聲量為主題的初衷，今年更擴大舉辦首屆【潛力獎】烘焙競賽，由知名網路市調公司「大數據股份有限公司」及其旗下數據內容媒體平台「網路溫度計」主控網路聲量調查，以2022年度聲量最高之烘焙品項調查結果－「泡芙」為主題，號召全台烘焙店家參賽，並由專業團隊評選出具備實力的泡芙產品，公開烘焙產業新一波烘焙爆品！同時再由「網路溫度計」擴大統計全台烘焙產品的年度網路聲量，與台北國際烘焙暨設備展首度揭開年度聲量前30名的榜單：【2023台灣烘焙大賞－TOP30】，為烘焙店家及吃貨們提供最客觀、精準的聲量指標！

嚴選實力派潛力新星 創造新世代爆紅烘焙品

台北國際烘焙暨設備展致力為烘焙產業開創新局，自開辦至今已創造無數的爆紅烘焙品牌及培育多方烘焙師人才！為將展會挖掘新秀的精神，與展會旗下主打網路聲量的熱門活動：【台灣烘焙大賞】結合，今年首度擴大舉辦【2023台灣烘焙大賞－潛力獎】，以網路溫度計調查出的2022年網路聲量最高之烘焙品項結果－「泡芙」為主題盛大舉辦，號召全台超過30間泡芙店家熱烈參賽，並由中華穀類食品工業技術研究所－施坤河領軍，率領五星飯店點心主廚、世界廚藝金牌師傅等專業評審團隊，從中嚴選金、銀、銅獎共三位及優選兩位，在網路聲量風潮與專家認證雙重加持下，創造新烘焙爆品！

【2023台灣烘焙大賞－潛力獎】金獎由台北諾富華航桃園機場飯店的Deli烘焙坊－PURE獲得，其泡芙完美運用台灣在地的鳳梨、青茶等素材，結合台南蕎麥粒烘焙成的穀香外皮，創造由茶韻與果香交織獨特風味！銀獎由聖瑪莉－草莓脆脆閃電泡芙獲得，以迷人的閃電泡芙外觀，搭配草莓、脆杏仁及卡士達餡，王道般的絕佳搭配，成功獲得甜點專家們的青睞；銅獎由振頤軒食品－友『芙』童享(草莓口味)獲得，圓柱狀的獨特外型，包覆會爆漿的新鮮草莓餡，充滿童趣的品嘗體驗，絕對讓吃貨們愛不釋手；而優選則由GreedyBeagle貪吃狗甜點－棒棒泡芙(百香果生乳)與旅禾泡芙之家－熱狗冰心泡芙獲得，棒棒泡芙(百香果生乳)使用南投百香果汁熬煮的內餡，搭配酥脆外皮，混搭富有台灣味的獨特口感；熱狗冰心泡芙用金黃麻糬口感外皮，淋上微調草莓醬，外型儼然是夜市必吃的「炸熱狗」，吸睛外型一出場即成全場焦點！

攜手網路溫度計 今年必看的人氣烘焙品清單出爐

在挖掘烘焙新秀的同時，【2023台灣烘焙大賞】將延續首屆打造網路聲量指南的初衷，首次攜手網路溫度計調查2022年度全台烘焙產品的網路聲量，不分品類網羅聲量排名前30名的人氣烘焙品榜單：【2023台灣烘焙大賞－TOP30】，為店家及民眾提供最精準的聲量指南。綜觀本屆上榜產品，深受各年齡層喜愛的蛋黃酥、鳳梨酥等油酥油皮類產品數量近三分之一，包含開賣即完售的人氣蛋黃酥品牌陳耀訓．麵包埠－紅土蛋黃酥，以及曾於團購網站創下１小時熱銷3,000盒的記錄的彰化名店林記糕餅舖－蛋黃酥皆榜上有名。

另外，今年有多項蛋糕產品入圍榜單，包含年銷量突破170萬條的亞尼克－原味生乳捲、連續兩年入選台灣烘焙大賞TOP30榜單的春上布丁蛋糕－經典原味布丁蛋糕，以及知名店家Amo阿默典藏蛋糕－荷蘭貴族手工蛋糕等，皆反映民眾對蛋糕的喜好與需求；此外，上信饌玉推出的夏威夷豆塔、creammm.t的家常檸檬塔、法布甜AR's Patisserie的100%檸檬塔，以及奧瑪烘焙的Premium維也納軟法-辻利冰心抹茶，皆以傑出的網路聲量進入排行。TOP30由網路溫度計統整社群、論壇、媒體等討論聲量，將年度爆紅名單一次彙整，歡迎所有民眾一起跟上網路風潮，一嚐爆紅烘焙品的魅力。

網路名店X潛力新星進駐全台最大烘焙展 邀請吃貨進展踩點

2023台灣烘焙大賞－TOP30榜單以及潛力獎競賽，邀請多方單位一同為烘焙愛好者嚴選必吃的烘焙品店家，而台北國際烘焙暨設備展作為全台烘焙迷年度朝聖地，將於展期間打造【2023台灣烘焙大賞TOP30/潛力獎】主題區，喜愛烘焙的朋友們，在展場即可品嘗來自TOP30榜單上的人氣烘焙品以及潛力獎獲獎泡芙；此外，2023台北國際烘焙暨設備展號召超過360間廠商、破1600個攤位，展出內容包含設備器具、原物料、烘焙成品等，今年更爭取承辦世界賽事2023UIBC世界盃青年西點/麵包大賽，是年度必逛的烘焙盛宴，歡迎所有民眾一同進場參觀！

2023年台北國際烘焙暨設備展－參觀資訊

展出日期：2023/2/16(四)-19(日) 10:00-18:00 (最終日展至17:00結束)

*展覽首日(2/16)為專業參觀日，現場不售票，並恕不開放12歲以下孩童入場。

展出地點：台北南港展覽館1F, 4F

展覽票價：

全票：200元

優待票：NT$100/張 (65-69歲長者，或持身心障礙手冊者及陪同者一名)

* 70歲以上長者及12歲以下兒童免費參觀 (需出示證件)，謝絕寵物(工作犬除外)入場。