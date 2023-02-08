台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅．市集推「義式饗宴」

用舌尖品味充滿濃厚異國風情、色彩鮮明的義國美饌，台北新板希爾頓酒店即日起至3月15日於Market Flavor悅．市集全日自助餐廳推出「義式饗宴」主題餐飲活動，於餐檯上增添來自義大利代表美饌輪番上陣，包含「Bruschetta普切塔-經典義大利開胃小點」、「番茄起司沙拉」、「義式釀中捲」、「慢燉豬膝」、各式經典義大利麵、燉飯及披薩等逾10款精緻佳餚，週一至週四午晚餐及週五午餐每位980元+10%、週五晚餐及假日午晚餐每位1,080元+10%；此外，2月加碼推出好事接二連三優惠折扣，即日起至2月28日，每週一皆可享每位用餐75折、每週二兩人同行享第二位半價、每週三則推三人同行一人免費，以上優惠活動每日限量開放50客，最低可享每位751元享自助餐檯吃到飽！訂位專線請洽： 02-2958-3950。

台北新板希爾頓酒店館內2樓「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳供應各式中西日料理呈現，運用新鮮食材與主廚烹藝巧思提供豐富層次的味蕾體驗，為時時變換主題饗宴及季節特色，農曆新年結束後第一個迎來的美食主題「義式饗宴」，即日起至3月15日推出超過10款義大利經典美饌於餐檯上供應。首先主打開胃菜「Bruschetta普切塔」，將碳烤過的麵包搭配番茄丁、碎洋蔥、羅勒葉、豆類及醃肉或起司，組合為多彩多姿的美味小點。另外還有「番茄起司沙拉」，選用口感滑順奶香濃郁的莫扎瑞拉起司搭配新鮮牛番茄，再加入甜紫薊葉，淋上義式陳年黑醋調味，是義大利菜最具代表性的經典沙拉。

熱菜區可嚐試「義式釀中捲」，將整條中捲釀入義式米飯、肉末及起司，再加入白酒及蕃茄丁慢火燉熟再切片上盤，第一口品味出充滿海味的鮮甜與中捲彈牙的嚼勁，第二口則撲來迷人酒香與蕃茄果香，令人陶醉。食肉主義者也可試試「慢燉豬膝」，運用葡萄酒、洋蔥、番茄，胡蘿蔔，芹菜等大量蔬菜及辛香料燉煮，湯頭帶有濃郁蔬菜風味及甘甜味，吸附飽滿湯汁的豬膝入口即化，滋味十足。另外還有各式義大利麵、燉飯及披薩隨機供應，如海鮮千層麵、松露野菇燉飯、手工披薩等，滿足澱粉控的味蕾！完食一番後，最後再以「提拉米蘇」完美收尾，充滿濃郁咖啡酒香，入口即化的馬斯卡彭起士與可可粉融合出的成熟韻味令人著迷，是款大人小孩皆愛的經典甜點。