土銀羽球隊員林俊易　勇奪泰國大師賽男單冠軍

土地銀行羽球好手「左手重砲」林俊易5日在世界羽球聯盟（BWF）超級300系列-泰國羽球大師賽中，以世界排名第35名非種子之姿直落二擊敗香港好手，強勢奪冠。

身高182公分、以左手持拍的林俊易，在球場上多以個人獨特的斜線殺球創造優勢，因此被稱為左手重砲。林俊易自2017年參與職 業賽事就拿下雪梨羽球國際賽冠軍，2019年奪下超級300等級的美國公開賽男單冠軍，在2022年也獲得5個冠軍及2個亞軍，以近期賽事成績估算，林俊易未來有望晉升世界羽球男單前30名，堪稱國內羽壇 最優異的年輕選手。

土地銀行羽球隊除麟洋配（土銀羽球隊員王齊麟、李洋以及教練陳宏麟）在「2020東京奧運」摘下羽球男子雙打金牌外，近年在國際賽事表現同樣亮眼，總計勇奪16金、14銀及15銅佳績，國內賽事則第六度勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍。在公益方面，土地銀行每年主辦羽、網球夏令營與公益教學活動，深獲各界好評。

土地銀行每年不僅斥資數千萬元補助羽球隊預算，讓球員可在球場上實現夢想，土銀更提供球員職涯保障，球員自運動場上退役後可轉任教練或銀行行員，同時也享有完善薪資與升遷制度。在多年耕耘 下，土地銀行自98年起連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎之「贊 助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎 項，展現土地銀行重視企業社會責任的公益形象。