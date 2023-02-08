Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

【馳援土耳其震災】獸醫師大聲疾呼: 「搜救犬是隊員，人坐在哪，他們就在哪」

By 台灣英文新聞－時評
2023/02/08 17:12
台灣第一批搜救隊6日晚間搭乘土耳其航空公司班機前往土國協助救災，搜救犬被安排在貨艙，讓獸醫師相當心疼。中央社

台灣第一批搜救隊6日晚間搭乘土耳其航空公司班機前往土國協助救災，搜救犬被安排在貨艙，讓獸醫師相當心疼。中央社

延伸閱讀: 【土耳其強震】台灣第一批搜救隊獲分派首任務 :坍塌8樓建物尋找倖存者

台灣第一梯前往土耳其參與震災搜救的隊伍，因為搜救犬被安排關在籠子裡面進貨艙超過20小時，讓一位獸醫師發出不平之鳴，還好7日晚第二梯出發時立刻改善。「搜救犬是隊員」，至少應該享有一般隊員的待遇，這樣的概念也需要廣為傳播。

根據關心羚 獸醫師臉書PO文，以下是36小時不斷電搜救最後一天的情境:「現在坑洞裡有一個嬰兒/搜救犬剛剛來搜索時摔落了/不知道狀態如何/要請獸醫師下去查看」

出題官是一位在前年跟新北特搜出國受特搜訓的外科醫師: 「我要救誰？」

第一時間人們或許會很奴的覺得要先抱嬰兒出去，但是人醫師提醒了我們:

「我們的任務是救人沒有錯

但是當搜救隊員受傷

優先救隊員出去

先救搜救犬」

是的

他們不是一隻狗而已

是我們一起出去救災的夥伴

關心羚 獸醫師臉書7日PO文說: 2/6晚上22:30登機，到現在是2/7下午16:45，還沒有轉機⋯逼近20小時，領犬員都將無法掌握三隻搜救犬（台北市兩隻，消防署一隻）的狀態。或許我們無法像他國用軍機運輸所有人員，但是既然無法面面俱到時，為什麼要犧牲動物的福利呢？獸醫師心疼地說:

人家的搜救犬就是隊員，坐在頭等艙

一隻搜救犬，可以抵30個搜救員

我們臺灣給搜救犬的是沒有隨行獸醫

還坐在貨艙

我想我們是落後的國家沒錯

【馳援土耳其震災】獸醫師大聲疾呼: 「搜救犬是隊員，人坐在哪，他們就在哪」

關心羚 獸醫師PO出一張照片(上圖)說: 12月中跟新北搜救大隊醫療組在竹山進行訓練，36小時不斷電搜救。這是上課的內容，還是消防署上的課。上面寫著「人員、搜救犬進客艙」

請問為什麼第一梯三隻搜救犬就得這麼委屈的憋20小時以上在貨艙？

沒有專案包機，或不是華航時，也不該勉強不能說話的動物，不是他們不講話就可以犧牲該有的的動物福利。

她強調:

搜救犬不是貨物沒有什麼冤枉第一時間做錯就是做錯

請高層給予最誠摯的彌補給三位領犬員跟搜救犬

不要再給一包飼料或零食改善他們的福利待遇才是最重要的

領犬員的職務加給工作犬的在職及退休保障這才是該注重的事情

還好昨（7日) 晚第二梯就立刻改善

那麼所有官員跟政府高層就更得記得

未來有任何災難發生

不論國內外都應比照辦理

「搜救犬是隊員，人坐在哪，他們就在哪。」
土耳其
搜救犬
獸醫師
關心羚
貨艙
客艙

相關新聞

17個台灣旅行團414名旅客在土耳其　觀光局：皆無前往災區
17個台灣旅行團414名旅客在土耳其　觀光局：皆無前往災區
2023/02/07 17:20
【百年大震】土耳其7.8強震 逾11,000死
【百年大震】土耳其7.8強震 逾11,000死
2023/02/07 17:00
土耳其大地震 外交部：台灣受困僑民已獲救
土耳其大地震 外交部：台灣受困僑民已獲救
2023/02/07 14:19
土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手
土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手
2023/02/07 11:10
【台灣燈會重頭戲】土耳其OUCHHH打造沉浸式光影藝術　《光鑰未來》高聳台北信義區登陸元宇宙
【台灣燈會重頭戲】土耳其OUCHHH打造沉浸式光影藝術　《光鑰未來》高聳台北信義區登陸元宇宙
2023/02/06 17:01

更新時間 : 2023-02-08 20:07 GMT+08:00

最受歡迎

【百年大震】土耳其7.8強震 逾11,000死
【百年大震】土耳其7.8強震 逾11,000死
【台灣能幫土耳其】首日善款達1033萬！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡
【台灣能幫土耳其】首日善款達1033萬！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡
中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購
中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購
【土耳其強震】台灣第一批搜救隊獲分派首任務 :坍塌8樓建物尋找倖存者
【土耳其強震】台灣第一批搜救隊獲分派首任務 :坍塌8樓建物尋找倖存者
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
【葛萊美得獎名單】Beyoncé奪4座獎達生涯顛峰　台灣設計師蕭青陽入圍18年首圓夢
【葛萊美得獎名單】Beyoncé奪4座獎達生涯顛峰　台灣設計師蕭青陽入圍18年首圓夢
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】台灣佛光山創辦人星雲法師圓寂•享壽97歲　頌讚典禮定13日上午舉行
【更新】台灣佛光山創辦人星雲法師圓寂•享壽97歲　頌讚典禮定13日上午舉行