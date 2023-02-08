【馳援土耳其震災】獸醫師大聲疾呼: 「搜救犬是隊員，人坐在哪，他們就在哪」

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台灣第一梯前往土耳其參與震災搜救的隊伍，因為搜救犬被安排關在籠子裡面進貨艙超過20小時，讓一位獸醫師發出不平之鳴，還好7日晚第二梯出發時立刻改善。「搜救犬是隊員」，至少應該享有一般隊員的待遇，這樣的概念也需要廣為傳播。

根據關心羚 獸醫師臉書PO文，以下是36小時不斷電搜救最後一天的情境:「現在坑洞裡有一個嬰兒/搜救犬剛剛來搜索時摔落了/不知道狀態如何/要請獸醫師下去查看」

出題官是一位在前年跟新北特搜出國受特搜訓的外科醫師: 「我要救誰？」

第一時間人們或許會很奴的覺得要先抱嬰兒出去，但是人醫師提醒了我們:

「我們的任務是救人沒有錯 但是當搜救隊員受傷 優先救隊員出去 先救搜救犬」

是的 他們不是一隻狗而已 是我們一起出去救災的夥伴

關心羚 獸醫師臉書7日PO文說: 2/6晚上22:30登機，到現在是2/7下午16:45，還沒有轉機⋯逼近20小時，領犬員都將無法掌握三隻搜救犬（台北市兩隻，消防署一隻）的狀態。或許我們無法像他國用軍機運輸所有人員，但是既然無法面面俱到時，為什麼要犧牲動物的福利呢？獸醫師心疼地說:

人家的搜救犬就是隊員，坐在頭等艙 一隻搜救犬，可以抵30個搜救員 我們臺灣給搜救犬的是沒有隨行獸醫 還坐在貨艙 — 我想我們是落後的國家沒錯





關心羚 獸醫師PO出一張照片(上圖)說: 12月中跟新北搜救大隊醫療組在竹山進行訓練，36小時不斷電搜救。這是上課的內容，還是消防署上的課。上面寫著「人員、搜救犬進客艙」，

請問為什麼第一梯三隻搜救犬就得這麼委屈的憋20小時以上在貨艙？

沒有專案包機，或不是華航時，也不該勉強不能說話的動物，不是他們不講話就可以犧牲該有的的動物福利。

她強調:

搜救犬不是貨物，沒有什麼冤枉，第一時間做錯就是做錯，

請高層給予最誠摯的彌補，給三位領犬員跟搜救犬，

不要再給一包飼料或零食，改善他們的福利待遇才是最重要的，

領犬員的職務加給，工作犬的在職及退休保障，這才是該注重的事情

還好昨（7日) 晚第二梯就立刻改善

那麼所有官員跟政府高層就更得記得