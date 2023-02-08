星雲糖尿病纏身近失明、頻洗腎　控糖8項指標怎麼看？

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】國際佛光會創辦人釋星雲5日離世，享耆壽97歲。然而，星雲因糖尿病纏身長達約50年，晚年頻洗腎，靠輪椅代步，雙眼僅能看見光影。財團法人糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說明，糖尿病友最期盼的往往就是良好的管理能帶來生活的便利及生活品質，醫師在門診判斷糖友控糖效果主要看的是8項指標，其中低血糖的頻率與分佈（有無症狀）是臨床上判斷血糖控制好壞的重要指標之一。

糖尿病易併發眼腎病變

星雲2011年中風後健康每況愈下，且因罹患糖尿病導致視網膜剝離、黃斑部病變與腎病變，近20年因眼球鈣化幾乎看不到，連提筆寫字都有困難，晚年更因健康問題，外出幾乎得靠輪椅代步，而且每周得跑3趟到高雄長庚洗腎。1月4日因血壓不穩定，加上年事已高器官衰竭，住進加護病房，隨即於5日離世。

根據統計，台灣每年約增加16萬名糖尿病新個案，儼然已成為新國病。蔡世澤說明，影響血糖變化的原因，包括最關鍵的食物、藥物、活動、生物（如女性生理期）、環境、行為與決策等42項因素。

臨床上判斷血糖控制好壞的重要指標之一，為低血糖的頻率與分佈（有無症狀）。低血糖的典型症狀為手腳發麻、顫抖、心悸、盜汗等，然而低血糖發生時多半並無明顯症狀，而且低血糖比起高血糖更容易導致老年患者住院，進而增加醫療支出成本。因此，如何準確記錄低血糖的發生時段，幫助血糖更穩定，對於糖尿病管理相關重要。

控糖8項指標

有賴醫療科技的進步，連續葡萄糖監測系統可將完整數據提供給醫護人員，掌握糖尿病管理的全貌，也能同步及時提供照護者，建構完整的糖尿病照護網，協助管理糖尿病。

蔡世澤表示，對一般糖友來說，建議空腹（餐前）血糖建議控制在90-130mg/dL之間；餐後（睡前）建議控制在120-160mg/dL之間；半夜則至少應在70 mg/dL以上。

１空腹血糖 及餐後2小時內血糖指數

２餐前與餐後血糖差距

３三餐前後及半夜的最高/最低血糖平均值及其分佈

４低血糖頻率及其分佈、有無症狀

５糖化血色素（HbA1C）或糖化白蛋白（GA）數值

６血糖達標（TIR）過高（TAR）過低（TBR）的時間佔比

７糖友體重變化，也是最常見的第2型糖尿病表徵

８生活品質是否受到影響

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56732

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