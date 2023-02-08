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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）距離土耳其強震震央不到200公里的雷伊漢勒市面臨幾乎斷水斷電的窘境，災民紛紛湧入台灣中心求助。執行長表示，中心提供熱食、手機充電的電力，估計300到400人留在中心過夜。

土耳其南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，6日發生芮氏規模7.8強震與多次餘震，距離震央不到200公里的哈泰省首府安塔基亞（Antakya）災情慘重。據統計，土、敘兩國累計死亡人數已超過7000人。

土耳其「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱「台灣中心」）執行長裘振宇今（8日) 透過線上記者會談及災區現況表示，位於哈泰省（Hatay）的雷伊漢勒市（Reyhanli）目前對外交通中斷，也幾乎斷水斷電。中心團隊目前盡力搜集柴油來發電，在沒有任何外援下，估計還可撐一到兩週左右。

他說，大量居民到台灣中心求助。中心除了收容災民、提供熱食，還有電力供民眾手機充電。

台灣中心有一台聯合國日前捐贈的發電機提供電力，還有地下水井提供用水，裘振宇表示，哈泰省持續有餘震發生，只要有餘震，災民就會湧入台灣中心。

他指出，土耳其近年有大量房地產開發興建住宅，品質相對不佳。雷伊漢勒位在斷層帶上，當初興建台灣中心時就有考量地震因素，在建築結構上有所預備。

強震之外，雪上加霜的是，當地今年冬天來得較晚，目前夜間低溫約在零度左右，中央社引述裘振宇說，估計約300至400名民眾晚上會在台灣中心過夜。

這次強震災情慘重，裘振宇預估，至少需要6個月到一年的時間，水電才可能恢復正常供應。為此，台灣中心計劃設置太陽能發電設備及雨水回收系統，希望在短時間內恢復正常營運；台灣民眾可捐款支持這項善舉。

台灣中心建築師兼經營管理顧問楊孟軒表示，規劃設置包括太陽能板、儲電模組等設備，希望達到90%能源來自太陽能的目標。

裘振宇說，台灣中心屋頂面積約2000平方公尺(約605坪) ，加上當地極端氣候、降雨集中在冬季，可藉太陽能達到電力自給自足。

裘振宇表示，因應災後重建，中心需要提升營運效能，期望透過台灣人的力量協助災民。

有媒體問及，台灣中心在什麼樣的情況下會考慮撤離？裘振宇坦言，不知道能做多久，「但就是做到最後一刻」，相信未來幾週會是關鍵。

中央社7日報導，雷伊漢勒市基礎設施被摧毀、天然氣管線斷裂，面臨沒電沒水沒暖氣困境；更糟的是軍隊管制聯外道路，救援物資進不來。災民不斷湧進台灣中心，備用能源與糧食眼下都撐不到一週。

以「軍用混凝土牆」為基底的土耳其「台灣中心」，是飽受敘利亞內戰波及12年的雷伊漢勒市（Reyhanli）唯一未因強震受重創的建築。

距台灣中心不遠的當地飯店，在6日清晨發生第一次芮氏規模7.8強震時地基下陷，1、2樓已埋入地底，外牆如豆腐渣大片破碎脫落，但截至7日上午，居民等待超過30小時，仍未有任何救難人員抵達現場，完全無法得知倒塌飯店中是否有人受困。

「沒有救護車，也沒有任何官方搜救隊。」土耳其台灣中心執行長裘振宇表示，雷伊漢勒市所在的哈泰省（Hatay）本來就因難民問題道路泥濘還未鋪柏油、民生基礎建設老舊、各類地下管線多有損壞且水壓不足，地震發生後斷電也無法抽水。

他說，當地網路連線時好時壞，有時連電話都打不通，只能靠手機簡訊傳遞消息，情況糟糕，讓原本白天開放的台灣中心只好24小時都收容災民。

裘振宇慶幸自己在上個月6日收到聯合國國際移民組織（IOM）捐贈的柴油發電機及2週儲備量的柴油，剛好在捐贈滿1個月的時間點派上用途，但一下子湧入近300名當地居民，資源大量被消耗，台灣中心恐撐不過一週。

土耳其南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，當地時間6日清晨發生2次芮氏規模7.8與7.5的強震與多次餘震，往南距離震央不到200公里的哈泰省首府安塔基亞（Antakya）災情慘重，而更靠近敘利亞邊境的雷伊漢勒市因本身交通不發達，目前軍方又管控所有要道維安，資源進不來，人也出不去。

土耳其敘利亞邊境「台灣中心」收留數百地震災民 估計資源可撐一到兩週

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