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下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 14:24
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增24,240例COVID-19確定病例，其中本土個案23,893例較上週三(31,501)少7,608例，減少約24.2%，另有347例境外移入，確診個案中新增54例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,893例本土病例，為10,955例男性、12,932例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(4,619例)，臺中市(2,879例)，高雄市(2,841例)，桃園市(2,739例)，臺北市(2,243例)，臺南市(1,890例)。

今日新增54例本土病例死亡個案，為34例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月24日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於今年1月20日至2月4日。

指揮中心說明，今日新增3例特殊死亡個案，為兩男一女，皆為40多歲，分別是40多歲男性，有肝硬化等病史，曾接種2劑新冠疫苗，因解黑便3至4天、有呼吸道症狀及全身無力，於2月3日至急診，新冠快篩及PCR陽性確診，檢查有雙側肺炎及上消化道出血，住院接受瑞德西韋等藥物治療，當日不幸併發呼吸衰竭，病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

第二名個案為40多歲女性，有癌症病史近期接受化療，曾接種3劑新冠疫苗，1月28日因家人確診自行新冠快篩陽性，1月30日起陸續有呼吸喘、咳嗽、胸悶，於2月2日至急診，懷疑心肌炎住院治療，3日不幸因併發心因性休克，病況惡化過世，死因為新冠肺炎重症併心因性休克。

最後一名為40多歲男性，有肝硬化病史，未接種新冠疫苗，1月23日起陸續有解黑便、意識改變等症狀，於24日至急診，新冠快篩陽性確診，檢查有上消化道出血及嚴重貧血，住院治療並使用瑞德西韋，2月2日不幸病況惡化過世，死因為肝硬化併肝衰竭、新冠肺炎。

下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡

指揮中心說明，今日新增347例境外移入個案中，為146例男性、201例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月8日至2月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,733,094例確診，分別為50,876例境外移入、9,682,164例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,849例COVID-19死亡病例，其中16,828例本土，另21例為境外移入。

下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡

下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡下降24.2%！2/8台灣本土增23,893例COVID-19本土病例、347例境外移入、54例死亡
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