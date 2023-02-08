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美國眾議院外委會主席4月將來台灣 麥卡錫訪台延後或至明年

美台關係日益緊密，報導指出，去年至少有37名美國議員訪問台灣，是10年來最多。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 14:16
美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）（圖／美聯社）

美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）中國間諜氣球導致美中關係陷入新危機，先前透露4月將訪台的美國眾議院外委會主席麥考爾，於美東時間7日再次證實將率跨黨派訪團來台，且透露眾院議長麥卡錫可能於今年稍晚或明年另行訪台，屆時他將隨行。

近來麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫訪台遭中國出言警告，又遇上美中因間諜氣球關係緊張，美方高層訪台備受矚目。已於1日透露要率團來台的麥考爾（Michael McCaul），今天受彭博訪時再度證實即將來台。

麥考爾表示，向中國表明支持台灣相當重要，「這是一種震懾力量。我認為這麼做很重要。」

麥卡錫稱未排定訪台灣行程 眾院外委會主席親曝4月來台

報導引述知情人士表示，訪團成員名單及日程都尚未敲定，可能會在美國國會4月休會期間成行。一名被徵詢意願的國會議員表示，已與一些民主黨議員接洽是否參團出訪。

至於麥卡錫訪台時程，麥考爾表示，可能會於今年稍晚或明年另行訪台。他補充道，無論議長何時前往台灣，他都打算隨行。

麥卡錫辦公室對應麥考爾訪台一事不予置評，也拒絕對麥卡錫是否仍計畫親訪台灣一事做出回應。

美台關係日益緊密，報導指出，去年至少有37名美國議員訪問台灣，是10年來最多。尤其去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，為時隔25年再度有美國眾議院議長造訪台灣，讓中美關係一度陷入緊張，中國更大肆以軍演表達抗議。

麥卡錫欲兌現選前承諾造訪台灣，中國卻出言阻撓，也讓麥卡錫上周兩度公開表示，中國無權決定他的行程，他強調，「我不認為中國能命令我在何時、何地能去哪裡」。

報導還指出，美國聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）擬於本週推出一項法案，若台灣受到威脅，將禁止中國官員使用美國銀行體系。
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