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尤加利葉可當香料　禁當食品原料　台灣食藥署：違者可處300萬元罰鍰

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 11:45
食藥署今天公告禁止尤加利葉作為食品原料，僅能作為香料微量添加。(示意圖/pixabay)

食藥署今天公告禁止尤加利葉作為食品原料，僅能作為香料微量添加。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）為防民眾大量食用尤加利葉及其萃取物而引發安全性上疑慮，食藥署今（8）日公告禁止尤加利葉作為食品原料使用，僅限作為食品添加物香料用途，新規定將於民國113年元旦起實施，違者最重可罰300萬。

為了紓緩呼吸道、咳嗽，有民眾會吞食含有尤加利精油的膠囊，但此舉恐增加中毒或藥品交互作用風險，食藥署今日公告訂定「尤加利葉(Eucalyptus globulus)及其萃取物之使用限制」，自113年1月1日起，尤加利葉及其萃取物不得作為食品原料使用，僅限作為食品添加物香料用途，但國產產品的製造日期或進口產品的輸入日期在規定生效前者，可繼續販賣至其有效日期屆至為止。

「尤加利樹(Eucalyptus globulus)」現為食藥署「食品原料整合查詢平臺」所載列的「可供食品使用之原料」品項，而尤加利葉及桉葉油精(Eucalyptol；1,8-cineole)、尤加利葉精油(Eucalyptus oil)等尤加利葉的萃取物，為國際間准用的香料單體或天然香料，也是我國可用的香料成分。

但除了香料用途，尤加利葉及其萃取物在國際間也作為草本用藥或非處方用藥成分，考量其藥用特性與國際管理情形，衛福部已依相關程序重新評估其食用安全性，認為在食品中不適合用於香料以外的用途。

食藥署食品組簡任技正周珮如接受媒體聯訪表示，規定正式生效後，未來尤加利葉只能微量添加作為香料使用，香料產品並應取得食品添加物產品登錄碼，例如加在喉糖、口香糖裡增添風味，但不得當作主成分，精油膠囊更是完全不允許

明年元旦起，如經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依食品安全衛生管理法第48條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

尤加利葉可當香料　禁當食品原料　台灣食藥署：違者可處300萬元罰鍰
食藥署
尤加利葉

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